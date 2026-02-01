삐아, 2월 올영PICK '애플 에디션' 2월 1일 올리 브영 선런칭

올리브영 한정 기획세트 5종 신규 출시

상큼한 풋사과부터 달콤한 햇사과까지 생기 넘치는 '과즙팡 메이크업' 연출

뷰티 브랜드 삐아(BBIA)가 '2월 올영PICK' 브랜드로 선정되며, 2월 1일 신제품 '애플 에디션'을 올리브영에 선런칭하며 한정 기획세트를 선보인다.이번 애플 에디션은 2026 S/S 시즌을 맞아 '덜 익었지만 사랑스러운 풋사과의 여린 상큼함'과 '빨갛게 물든 햇사과의 잘 익은 달콤함'이라는 두 가지 무드를 핵심 콘셉트로 내세웠다. 상큼하게 톡, 달콤하게 톡 터지는 사과 과즙의 청량한 이미지를 메이크업 컬러로 풀어내며, 러블리한 핑크 룩부터 생기 있는 레드 룩까지 폭넓게 연출할 수 있도록 구성했다.올리브영 한정 기획세트는 '오버 글레이즈', '레디 투 웨어 아이 팔레트', '레디 투 웨어 다우니 치크', '누디 슬림 아이라이너', '라스트 오토 젤 아이라이너' 5종을 선보이며, 2월 올영PICK 프로모션 기간 동안 올리브영 온·오프라인 채널에서 한정으로 만나볼 수 있다.레이어링할수록 맑게 차오르는 시럽 같은 컬러와 탱글한 플럼핑 효과를 선사하는 '오버 글레이즈'는 애플 에디션으로 16 '풋사과당', 17 '햇사과당'과 함께 GWP '싱그럽당'을 신규 컬러로 선보인다. 특히 '싱그럽당'은 기존 오버 글레이즈 대비 플럼핑 효과가 더 높은 제품으로, 레이어링 시 더욱 탱글한 입술 표현이 가능하다.올리브영 한정 오버 글레이즈 기획세트는 본품과 오버 글레이즈 미니를 함께 증정하며, 16 '풋사과 당'이 포함된 풋사과 기획세트 구매 시 '싱그럽당 미니'를, 17 '햇사과당'이 포함된 햇사과 기획세트 구매 시 '11 앵두퐁당 미니'를, 기존 베스트 컬러인 06 '땅콩당'이 포함된 땅콩버터사과 기획세트는 구매 시 '12 사과당 미니'를 증정한다.'레디 투 웨어 다우니 치크'는 소프트한 무화과 핑크 컬러 '13 다우니 풋사과'와 비비드 애플 레드 컬러 '14 다우니 햇사과'가 신규 컬러로 추가됐다. 13 '다우니 풋사과' 기획세트 구매 시 '06 다우니 피그 미니'를, 14 '다우니 햇사과' 구매 시 '01 다우니 핑크 미니'를 증정한다. 작고 귀여운 사이즈의 '레디 투 웨어 다우니 치크 미니'는 이번 애플 에디션에서 최초로 선보이며, 기획세트 구매 시 만나볼 수 있다.'레디 투 웨어 아이 팔레트'는 애플 에디션 신규 컬러 '11 애플 블러쉬'를 선보이며, 기획세트 구매 시 섀도우 블렌딩 브러쉬를 증정한다. 애플 블러쉬는 여릿하고 상큼한 핑크 풋사과 룩과 혈색·생기가 느껴지는 햇사과 룩을 모두 아우르는 데일리 6구 섀도우 팔레트다.'누디 슬림 아이라이너'는 1.5mm의 얇은 초슬림 심을 적용한 NEW 아이라이너다. 애플 에디션 올리브영 한정 기획세트로 '07 누 피그' 컬러를 구매하면 라스트 오토 젤 아이라이너 '08 엔젤'을 증정한다. '07 누 피그'는 자연스러운 울먹 음영 연출에, '08 엔젤'은 은은한 펄 연출에 적합하다. '라스트 오토 젤 아이라이너 1+1 기획세트'는 기존 베스트 컬러인 '11 리넨 베이지'와 '20 모브 번' 구성으로 선보인다.삐아 '애플 에디션'은 2월 한 달간 올리브영 온·오프라인에서 진행되는 '올영PICK' 프로모션을 통해 만나볼 수 있다. 특히 2월 첫째 주(2/1~2/8)에는 최대 26%의 할인 혜택이 적용된다. '오버 글레이즈'는 정가 16,000원에서 26% 할인된 11,700원에 만나볼 수 있으며 '레디 투 웨어 아이 팔레트'는 21% 할인된 15,700원에 구매 가능하다. 이 외에도 '누디 슬림 아이라이너 기획세트'는 20% 할인가로, '레디 투 웨어 다우니 치크'는 17% 할인가로, '라스트 오토 젤 아이라이너 1+1 기획세트'는 7% 할인가에 선보인다.삐아 관계자는 "이번 '애플 에디션'은 싱그럽고 사랑스러운 풋사과부터 빨갛게 잘 익은 햇사과까지, 생기 넘치는 매력을 하나의 컬렉션에 담아냈다"며 "2월 올영PICK 기간에만 만날 수 있는 한정 기획 세트와 풍성한 혜택을 통해, 청량미 가득한 사과빛 생기 메이크업을 연출해보시길 바란다"고 전했다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com