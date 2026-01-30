▶ 입주 절벽 가시화된 서울 주택시장… 공급 감소 속 새 아파트 청약 경쟁 치열

▶ 희소해진 서울 대단지 신축, 영등포 '더샵 신길센트럴시티' 등장에 시선 집중

이미지 <'더샵 신길센트럴시티' 항공 조감도. 사진=포스코이앤씨>

서울 주택시장이 입주 절벽 국면에 접어들었다. 정비사업 지연과 인허가 축소, 착공 감소 등이 맞물리며 신규 아파트 공급이 눈에 띄게 줄어든 가운데, 서울에서는 새 아파트 자체의 희소성이 커지고 있는 상황이다.부동산R114 자료에 따르면, 작년 서울 아파트 입주 물량은 3만7,178가구로 집계됐다. 이는 연간 입주 물량이 7~8만 가구 수준에 달했던 2000년대 초반과 비교하면 절반에도 미치지 못하는 규모다. 이러한 감소 흐름은 단기적인 현상에 그치지 않고, 2026년 2만5,914가구, 2027년 1만3,650가구, 2028년 1만1,004가구로 추가 감소가 예상되면서 향후 몇 년간 공급 부담은 더욱 커질 전망이다.입주 물량 감소로 새 아파트에 대한 수요자 관심이 높아지면서, 분양 시장에서는 경쟁이 한층 치열해지는 모습이다. 실제로 서울 아파트 1순위 청약 경쟁률은 2023년 60.4대 1(4,462가구 공급, 26만9,507명 청약)에서 2024년 101.83대 1(5,894가구 공급, 60만190명 청약)로 크게 상승했으며, 2025년에는 153.99대 1(1,930가구 공급, 29만7,198명 청약)까지 치솟았다.뿐만 아니라 올해 서울 첫 청약 단지인 '드파인 연희' 역시 1순위 청약에서 151가구 모집에 6,655명이 몰리며 평균 44대 1의 경쟁률을 기록했다. 연초 분양 단지부터 높은 경쟁률을 보이면서, 서울 새 아파트에 대한 수요자 관심이 올해에도 여전히 견조하다는 점을 확인시켜줬다.이처럼 서울에서 새 아파트가 나올 때마다 완판 흐름이 이어지는 가운데, 내달 공급되는 '더샵 신길센트럴시티'가 시장의 시선을 끌고 있다. 이 단지는 영등포구 신길동 일대에서 약 9년 만에 공급되는 대단지 브랜드 아파트로, 지역 내에서도 상징성과 희소성이 높은 신규 주거 단지로 평가받는다.실제 단지 인근 신길뉴타운은 다수의 브랜드 아파트가 밀집된 주거지로 꼽히지만, 2,000가구를 넘는 대단지 아파트는 전무한 상황이다. 영등포구 전체로 범위를 넓혀도 2,000가구 이상 규모의 아파트는 영등포 푸르지오(2002년 준공) 단 1곳에 불과하다. 이처럼 영등포구 내에서 2,000가구 이상 규모의 신축 브랜드 대단지는 사실상 찾아보기 어려운 상황에서, '더샵 신길센트럴시티'는 규모와 브랜드를 동시에 갖춘 신규 공급 단지로서 희소한 선택지로 부각되고 있다.입지여건도 탁월하다. 지하철 7호선 및 신안산선(예정) 신풍역을 걸어서 이용할 수 있어 주요 업무지구는 물론 고속버스터미널역, 논현역, 학동역, 강남구청역 등 강남권 주요 지역까지 환승 없이 이동할 수 있다.여기에 롯데백화점, 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울 등 대형 쇼핑·문화시설과 한림대학교 강남성심병원, 고려대학교 구로병원 등 주요 의료시설을 생활권에서 이용할 수 있다. 보라매공원과 영등포제1스포츠센터 등 여가·체육시설도 가까이 위치해 있다.단지 주변으로 도신초를 비롯해 대영중, 영남중, 대영고, 영신고 등 초·중·고교가 밀집해 있어, 교육 여건을 중시하는 수요자들의 관심도 이어질 것으로 보인다.'더샵 신길센트럴시티'는 서울시 영등포구 신길동 413-8번지 일원에 들어서며, 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡ 총 2,054가구 규모로 지어진다. 일반분양 물량은 477가구다.견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련된다. 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com