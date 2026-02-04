사진=GTX운정역서희스타힐스 투시도

고금리 기조가 이어지는 가운데 광역교통망 확충이 실제 이동 시간 단축으로 이어지면서, 서울 접근성이 개선된 지역을 중심으로 주거 수요가 점진적으로 회복되는 양상을 보이고 있다. 최근에는 행정구역이나 거리보다 서울 도심까지 소요 시간에 따라 주거 선호가 갈리는 흐름도 나타나고 있다.GTX-A 노선 개통 이후 이러한 변화는 더욱 뚜렷해졌다. 서울 도심까지 약 30분 내외가 소요되는 수도권 지역이 늘어나고 있지만, 이들 지역의 신규 아파트 분양가는 이미 높은 수준으로 형성돼 실수요자의 진입 부담이 크다는 평가도 나온다.반면 GTX 운정중앙역을 기준으로 서울역까지 약 20분대 초반 이동이 가능한 파주 운정은 접근성 측면에서는 유사한 조건을 갖추면서도, 분양가 부담에서는 상대적으로 차이를 보이고 있다.이 같은 흐름 속에서 파주 운정신도시 동패동 일대에 공급 중인 'GTX운정역 서희스타힐스'가 실수요자들의 관심을 받고 있다. 해당 단지는 조합설립 인가와 지구단위계획 결정 고시를 완료한 사업지로, 총 1,499세대 규모의 대단지로 조성된다. 전용면적 59㎡~84㎡ 중심의 중소형 위주 구성이다.1,000세대 이상 대단지는 공용시설 운영비가 세대별로 분산돼 관리 부담이 상대적으로 완화되는 구조를 갖고 있다. 단지 내에는 피트니스센터, 어린이집, 작은 도서관 등 커뮤니티 시설이 계획돼 있다.주변에는 이마트 운정점, 롯데백화점, 파주 프리미엄아울렛 등 주요 상업시설 이용이 가능하며, 운정호수공원과 새암공원 등 녹지 공간도 인접해 있다. 또한 쇼핑·문화·여가 기능을 결합한 스타필드 빌리지 운정도 지역 생활권 내에 조성돼 있다.GTX-A 노선 운정중앙역~서울역 구간 개통으로 기존 60분 이상 소요되던 이동 시간은 약 21~22분 수준으로 단축됐다. 출퇴근 시간대 기준 배차 간격은 약 6분 내외로 운영되고 있다. 향후 삼성역 무정차 통과와 전 구간 완전 개통이 예정돼 있어, 수도권 남부 및 동남권 접근성도 확대될 전망이다.공급 관계자는 "GTX 개통 이후 운정에서 서울까지 이동 시간이 20분대 초반으로 줄어들면서 서울 접근성을 중시하는 실수요 문의가 이어지고 있다"며 "서울과의 이동 시간은 유사하지만 분양가 부담은 상대적으로 낮다는 점에서 수요자들의 관심이 이어지고 있다"고 말했다.현재 'GTX운정역 서희스타힐스' 모델하우스는 경기도 파주시 와동동 일원에 마련돼 있으며, 사전 예약 없이도 주중·주말 모두 방문 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com