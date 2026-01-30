M7 필터가 기본 장착된 LG 공기청정기 신모델은 먼지 4종(유증기·미세먼지·초미세먼지·극초미세먼지)과 유해가스 3종(TVOC·포름알데히드·암모니아), 요리·펫·쓰레기 등 생활 악취를 포함해 총 8가지 오염원을 감지하고 보다 효과적으로 제거할 수 있다. AI 기반 기능도 한층 고도화됐다. ‘AI 맞춤 운전’ 기능을 사용하면 실내 공기질을 지속 센싱하고 사용 패턴을 학습해, 오염을 예측하고 청정 세기를 자동 조절한다. 공기질이 좋을 경우에는 절전 운전으로 전환돼 에너지 사용량을 절감할 수 있다. 해당 기능은 LG 씽큐(ThinQ) 앱에서 ‘절전’ 모드 상태로 ‘AI 모드’를 1회 실행하면 이후 자동으로 작동한다.
이번 신제품 출시와 함께 씽큐 앱에는 ‘실내 공기질 종합점수 확인’ 기능도 새롭게 추가됐다. 극초미세먼지(PM1.0), 초미세먼지(PM2.5), 미세먼지(PM10), TVOC, 포름알데히드, 암모니아 등 실내 오염원 6종의 평균 수치를 기반으로 종합 공기질 점수를 산출하고, 상세 리포트를 제공한다.
한편, LG전자는 신제품 출시를 기념해 오는 2월 9일부터 13일까지 공식 블로그를 통해 ‘우리집 공기, AI가 예측한 점수는?’ 이벤트를 진행한다. 블로그 내 이벤트 게시글에서 우리집 공기 점수 AI 예측 테스트에 참여하고 테스트 결과를 댓글로 남기면 자동 응모되며, 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 2명에게 ‘LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 360° 공기청정기 M7’ 신모델을 증정할 예정이다.
이승률 기자 ujh8817@hankyung.com
