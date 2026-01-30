LG전자 사진 제공

LG전자가 ‘LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 360° 공기청정기 M7’을 출시했다. 지난해 노벨화학상 수상 연구의 핵심물질이자 ‘대한민국 10대 기술’로 선정된 금속유기골격체(MOF·Metal-Organic Framework) 소재를 적용한 M7 필터를 기본 탑재한 것이 특징이다.MOF 신소재는 미세기공 구조를 통해 매우 적은 양으로도 넓은 표면적의 유해가스와 냄새를 효과적으로 흡착할 수 있다. LG전자에 따르면 MOF 필터 2개가 장착된 공기청정기 한 대로 약 8만4000㎡(축구장 11.7개 면적) 면적의 유해가스를 제거할 수 있다. MOF가 적용된 M7 필터는 기존 LG전자 활성탄 필터 대비 탈취 성능이 약 3배 향상됐으며, 요리 시 발생하는 포름알데히드를 약 6분 만에 90% 이상 제거할 수 있다.M7 필터가 기본 장착된 LG 공기청정기 신모델은 먼지 4종(유증기·미세먼지·초미세먼지·극초미세먼지)과 유해가스 3종(TVOC·포름알데히드·암모니아), 요리·펫·쓰레기 등 생활 악취를 포함해 총 8가지 오염원을 감지하고 보다 효과적으로 제거할 수 있다.AI 기반 기능도 한층 고도화됐다. ‘AI 맞춤 운전’ 기능을 사용하면 실내 공기질을 지속 센싱하고 사용 패턴을 학습해, 오염을 예측하고 청정 세기를 자동 조절한다. 공기질이 좋을 경우에는 절전 운전으로 전환돼 에너지 사용량을 절감할 수 있다. 해당 기능은 LG 씽큐(ThinQ) 앱에서 ‘절전’ 모드 상태로 ‘AI 모드’를 1회 실행하면 이후 자동으로 작동한다.이번 신제품 출시와 함께 씽큐 앱에는 ‘실내 공기질 종합점수 확인’ 기능도 새롭게 추가됐다. 극초미세먼지(PM1.0), 초미세먼지(PM2.5), 미세먼지(PM10), TVOC, 포름알데히드, 암모니아 등 실내 오염원 6종의 평균 수치를 기반으로 종합 공기질 점수를 산출하고, 상세 리포트를 제공한다.한편, LG전자는 신제품 출시를 기념해 오는 2월 9일부터 13일까지 공식 블로그를 통해 ‘우리집 공기, AI가 예측한 점수는?’ 이벤트를 진행한다. 블로그 내 이벤트 게시글에서 우리집 공기 점수 AI 예측 테스트에 참여하고 테스트 결과를 댓글로 남기면 자동 응모되며, 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 2명에게 ‘LG 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 360° 공기청정기 M7’ 신모델을 증정할 예정이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com