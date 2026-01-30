메르세데스-벤츠 코리아 사진 제공

메르세데스-벤츠가 29일(현지 시간) 독일 슈투트가르트에서 플래그십 세단 ‘S-클래스’의 부분 변경 모델을 공개했다. 이른바 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’는 한 세대에서 구현할 수 있는 가장 광범위한 수준의 업데이트를 거친 것이 특징으로, 차체 구성 요소의 50% 이상에 해당하는 약 2700여 개 부품을 새롭게 개발하거나 재설계했다.외관에서는 S-클래스 최초로 도입된 조명 그릴이 가장 큰 변화다. 기존 모델 대비 약 20% 커진 그릴에는 3차원 크롬 삼각별 패턴이 적용돼 플래그십 세단의 존재감을 강화했다. 여기에 새로운 디지털 라이트와 트윈 스타 헤드램프 디자인을 적용해 아이코닉한 이미지를 완성했다.마이크로 LED 기술과 신규 칩을 적용한 디지털 라이트는 조명 영역을 약 40% 확장하는 동시에 에너지 소비를 줄였으며, 후면에는 크롬 프레임의 시그니처 스타를 더해 브랜드 정체성을 강조했다.실내, 특히 뒷좌석은 최상의 편안함과 고요한 우아함을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 새롭게 적용된 분리형 MBUX 리모컨 2개를 통해 공조 시스템, 윈도우 셰이드, 13.1인치 MBUX 하이엔드 뒷좌석 엔터테인먼트 디스플레이 등을 손쉽게 조작할 수 있다. 해당 디스플레이에는 HD 카메라도 통합돼 마이크로소프트 팀즈(Teams), 줌(Zoom), 웹엑스(Webex) 등을 활용한 비즈니스 화상회의도 가능하다.최신 온도 컴포트 패키지의 핵심은 열선 안전벨트다. 최대 44℃까지 가열되는 안전벨트는 추운 날씨에도 앞좌석 탑승자에게 높은 수준의 안락함을 제공한다. 여기에 디지털 벤트 컨트롤과 고급 전기식 필터를 적용해 실내 쾌적성을 강화했다. 전기식 필터는 미세 입자를 이온화해 제거하며 약 90초마다 실내 공기를 정화한다.파워트레인은 8기통 및 6기통 가솔린, 6기통 디젤, 플러그인 하이브리드 등으로 구성됐다. 마일드 하이브리드 기술과 엔지니어링 개선을 통해 출력 전달을 더욱 매끄럽게 다듬고, 최신 배출가스 기준을 충족하면서도 실내 정숙성을 높인 것이 특징이다. 특히 모든 신규 엔진에는 출력 17kW의 통합 스타터-제너레이터(ISG)가 적용된다. 48V 전기 시스템을 기반으로 한 ISG는 코스팅, 부스트, 회생 제동 기능을 가능하게 해 연료 효율을 개선하고 저회전 구간에서 지능형 보조를 제공한다.한편, 메르세데스-벤츠는 브랜드 탄생 140주년을 기념해 신형 S-클래스를 전 세계 140개 장소에서 전시할 계획이다. 국내 출시는 오는 2026년 하반기로 예정됐다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com