사진=교보생명

교보생명은 지난 5일부터 22일까지 17박 18일간 진행된 ‘우수 FP 자녀 뉴질랜드 연수’ 일정을 마무리했다고 30일 밝혔다.2004년 업계 최초로 시작된 이 프로그램은 매년 여름에는 캐나다, 겨울에는 뉴질랜드에서 정례적으로 운영되고 있으며 현재까지 누적 참여 인원만 3000명을 넘어섰다.이번 연수에 참가한 학생들은 오클랜드 소재 명문 사립학교에서 수준별 영어 수업(ESOL)과 글로벌 리더십 프로그램에 참여했다. 수업 이후에는 교실 밖으로 나가 마오리족 민속마을 방문, 하버크루즈 투어 등 뉴질랜드의 자연과 문화를 직접 체험했다. 특히 현지 가정 홈스테이를 통해 실질적인 언어 감각을 익히고, 해외 봉사활동에도 참여하며 글로벌 감각과 따뜻한 인성을 동시에 함양하는 시간을 가졌다.연수에 참여한 한 학생은 “현지 가정에서 지내며 뉴질랜드 문화를 직접 경험해 볼 수 있어 뜻깊었다”며 “20년 넘게 이런 연수가 이어져 왔다는 사실이 놀랍고, 보험으로 이웃을 돕는 부모님이 회사에서 얼마나 인정받으며 일하고 계신지 알게 되어 정말 존경스럽다”고 소감을 전했다.교보생명이 FP 자녀 교육에 공을 들이는 배경에는 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장의 사람중심 경영철학이 자리 잡고 있다. 신 의장은 평소 생명보험은 상부상조 정신을 바탕으로 사람들이 서로 돕는 ‘사랑 이야기’라며 그 가치를 현장에서 구현하는 주체가 바로 FP라고 강조해 왔다.특히 FP는 단순히 상품을 판매하는 세일즈맨이 아니라 보험 가입·유지·지급 전과정을 통해 일상의 복귀를 돕는 보장 전문가라는 것이 신 의장의 지론이다. 가족을 향한 아낌없는 지원은 FP의 행복과 자부심으로 이어지고, 이는 다시 고객을 향한 진정성 있는 보장 서비스로 돌아온다. 이러한 선순환에 대한 믿음이 20년 넘는 장기 지원으로 연결 된 것이다.실제로 교보생명은 전속 FP를 업계 최고 수준의 보장전문가로 육성하기 위한 다각도의 지원체계를 가동하고 있다. 2012년 업계 최초로 FP의 고충을 듣고 지원하기 위한 컨설턴트 불편지원센터를 상시 운영 중이다. 또한 AI기술을 활용한 보장분석 AI서포터를 도입해 FP가 고객에게 더 신뢰할 수 있는 정보를 신속하게 제공하도록 돕고 있다.이밖에도 교보 MDRT DAY 개최, FP 만족도 조사, 우수 FP 간담회 등을 개최해 영업과 서비스 활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 이러한 전폭적인 지원은 FP의 장기 정착과 서비스 품질 향상으로 이어지고 있으며 고객이 체감하는 보장의 가치를 높이는 핵심 동력으로 작용하고 있다.교보생명 관계자는 “FP 자녀에 대한 해외 연수 지원은 결국 고객에게 닿는 서비스의 질을 높이는 길”이라며 “앞으로도 FP들이 고객에게 진정성 있는 보장 서비스를 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.