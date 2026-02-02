㈜디에스솔루션즈, 10주년 기념 회원사에 '감사패' 전달하며 파트너십 강화

'비타페이' 운영사 ㈜디에스솔루션즈가 10주년을 맞이하여 우수 및 장기 회원사에게 감사패를 전달하며 소중한 파트너십을 기념했다. 이번 특별 이벤트는 회원사와의 상생을 강조하며, 그동안의 협력에 대한 감사의 마음을 전하기 위해 마련되었다.이번 이벤트에서는 감사패와 함께 달력, 다이어리, 텀블러, 볼펜으로 구성된 10주년 기념 키트도 회원사들에게 전달되었다. ㈜디에스솔루션즈는 회원사와의 관계를 더욱 돈독히 하기 위해 다양한 혜택을 제공하고 있으며, 선정산 이용료 10% 페이백 이벤트도 진행 중이다.㈜디에스솔루션즈 관계자는 "2015년 설립 이후, 지금의 비타페이가 있기까지 수많은 회원사분들이 함께 해주신 것에 감사하다"며, 감사패를 증정하게 된 이유를 설명했다. 이와 함께 회원사와의 파트너십을 통해 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠다는 의지를 다졌다.10주년을 맞이한 ㈜디에스솔루션즈는 앞으로도 회원사와의 동반 성장을 위해 다양한 지원을 강화할 계획이다. 이번 감사패 전달은 단순한 기념 이벤트를 넘어, 회원사와의 신뢰를 더욱 깊게 하는 계기가 되었다.㈜디에스솔루션즈는 '함께 만들어온 10년, 진심으로 감사드립니다'라는 메시지를 통해 회원사와의 소중한 관계를 다시 한번 강조했다. 이처럼 ㈜디에스솔루션즈는 회원사와의 상생을 최우선으로 삼고, 앞으로도 지속적인 지원을 이어나갈 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com