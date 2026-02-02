㈜디에스솔루션즈, 10주년 기념 회원사에 '감사패' 전달하며 파트너십 강화

이번 이벤트에서는 감사패와 함께 달력, 다이어리, 텀블러, 볼펜으로 구성된 10주년 기념 키트도 회원사들에게 전달되었다. ㈜디에스솔루션즈는 회원사와의 관계를 더욱 돈독히 하기 위해 다양한 혜택을 제공하고 있으며, 선정산 이용료 10% 페이백 이벤트도 진행 중이다.
㈜디에스솔루션즈 관계자는 "2015년 설립 이후, 지금의 비타페이가 있기까지 수많은 회원사분들이 함께 해주신 것에 감사하다"며, 감사패를 증정하게 된 이유를 설명했다. 이와 함께 회원사와의 파트너십을 통해 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠다는 의지를 다졌다.
10주년을 맞이한 ㈜디에스솔루션즈는 앞으로도 회원사와의 동반 성장을 위해 다양한 지원을 강화할 계획이다. 이번 감사패 전달은 단순한 기념 이벤트를 넘어, 회원사와의 신뢰를 더욱 깊게 하는 계기가 되었다.
㈜디에스솔루션즈는 '함께 만들어온 10년, 진심으로 감사드립니다'라는 메시지를 통해 회원사와의 소중한 관계를 다시 한번 강조했다. 이처럼 ㈜디에스솔루션즈는 회원사와의 상생을 최우선으로 삼고, 앞으로도 지속적인 지원을 이어나갈 예정이다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
