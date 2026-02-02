가트너 “2027년까지 전 세계 35% 국가, ‘소버린 AI’로 전환”

디지털 주권과 규제 요구가 강화되면서 2027년까지 전 세계 국가의 약 35%가 지역 특화 AI 플랫폼으로 전환될 것이라는 전망이 나왔다.가트너는 최근 발표한 전망 보고서를 통해 각국 정부와 주요 조직이 자국의 법·규제·문화적 요구를 반영한 AI 플랫폼을 선택하는 사례가 빠르게 늘고 있다고 2일 밝혔다. 이는 현재 약 5% 수준에 머물러 있는 지역 기반 AI 플랫폼 전환 비율이 7배 이상 증가하는 것이다.가우라브 굽타 가트너 부사장(VP) 애널리스트는 “디지털 주권을 중시하는 국가들은 글로벌 범용 AI 모델보다 자국의 규제와 정책 환경에 부합하는 대안을 찾고 있다”며 “이에 따라 컴퓨팅 파워, 데이터센터, 클라우드 인프라, AI 모델을 포함한 자국 중심의 AI 스택에 대한 투자가 확대되고 있다”고 설명했다.가트너는 AI 플랫폼 선택 기준도 변화하고 있다고 분석했다. 기존에는 대규모 학습 데이터를 보유한 글로벌 모델이 우선 고려 대상이었지만, 최근에는 국가별 법·규제 준수와 언어, 문화적 맥락에 대한 적합성이 주요 판단 기준으로 부상하고 있다는 것이다.보고서에 따르면 지역 특화 AI 모델은 비영어권 환경에서 특히 높은 맥락적 가치를 제공하는 것으로 나타났다. 교육, 법·규제 준수, 공공 서비스 분야에서는 글로벌 모델보다 지역 기반 대형언어모델(LLM)이 현지 요구에 더 효과적으로 대응할 수 있다는 분석이다.다만 이러한 흐름은 국가 간 기술 협력 감소와 중복 투자 확대라는 구조적 변화를 초래할 가능성도 함께 지적됐다. 가트너는 소버린 AI 역량을 확보하려는 국가들은 2029년까지 최소 국내총생산(GDP)의 1%를 AI 인프라에 투자해야 할 것으로 전망했다.소버린 AI는 국가 또는 조직이 자국의 법·규제와 지리적 경계 내에서 AI의 개발과 운영을 독립적으로 통제할 수 있는 역량을 의미한다. 규제 강화, 지정학적 긴장, 데이터 현지화 요구, 국가 안보 이슈 등이 맞물리며 정부와 기업의 관련 투자는 빠르게 확대되는 추세다.굽타 애널리스트는 “데이터센터와 AI 인프라는 소버린 AI의 핵심 기반”이라며 “이 영역에 대한 투자가 본격화될 경우 AI 스택을 통제하는 일부 기업들이 높은 성장세를 보일 가능성도 있다”고 전망했다.