'26년 1월 30일' 기아샵 프리오더 개시

전기차에 최적화된 경량·고강성 설계

PV5 밴랩 키트 설치 예시 사진 (자료: 오토앤)

오토앤 CI

모빌리티 라이프 전문기업 오토앤(대표이사 최찬욱)이 미국 차량용 DIY 캠핑 키트 전문 브랜드 VanLab USA(이하 VanLab)와 협력해 기아 PV5 패신저 전용 캠핑 인테리어 키트를 지난달 30일 정식 런칭했다고 밝혔다.오토앤은 이번 협업을 통해 VanLab의 설계 기술력을 기반으로 한 PV5 전용 제품을 한국에서 생산하며, 프리미엄 기능과 품질을 구현할 계획이다.프리오더(사전예약)는 2026년 1월 30일 기아샵에서 개시되었으며, 제품은 직접 조립하거나 조립 대행점 서비스를 통해 설치할 수 있다. 프리오더 가격은 299만원(한정 수량)이며, 제작 및 배송은 3월경 이루어질 예정이다. 일반 판매가격은 349만원으로 책정됐다.이번 출시되는 캠핑 인테리어 키트는 차량의 별도 변형이나 훼손 없이 장착·탈착이 가능한 다목적 모듈형 제품으로, 기아 PV5 패신저(5인승, 2-3-0 구조) 모델에 최적화돼 설계됐다. 경량으로 제작되고 2열을 그대로 활용할 수 있어 주행 시에도 별도로 탈착할 필요 없이, 차박·캠핑까지 폭넓은 활용이 가능하다는 점이 특징이다.해당 키트는 양면 라미네이트 처리된 포플러 합판을 사용해 전기차에 적합한 가벼움과 내구성을 동시에 확보했으며, 3D 스캐닝과 스켈레톤 파라메트릭 구조 설계, CNC 가공을 통해 PV5 차량과 완벽한 호환성과 정밀한 핏을 제공한다.좌·우 실내 벤치와 듀얼 슬라이딩 체어, 다양한 수납공간과 플로팅 테이블을 적용해 취침은 물론 작업, 휴식 등 다목적 활용이 가능하다. 전용 플로어 시스템의 슬라이딩 록 구조를 통해 차량에 손상을 주지 않고 설치 및 제거할 수 있어, 차량의 개조나 변형이 필요한 캠핑카와 차별화되는 요소다.이와 함께 빌트인 회전식 멀티탭을 적용해 실내 V2L 사용 편의성을 높였으며, 전용 쿠션 세트와 에어 매트리스를 통해 2열 시트 개조 없이도 완전 평탄화된 취침 공간을 구현했다.오토앤은 이번 PV5 전용 캠핑 키트 출시를 통해 신규 사업인 SPACE ZONE 플랫폼의 제품 포트폴리오를 확장하게 됐다. SPACE ZONE 사업은 ▲하드웨어 솔루션, ▲소프트웨어 솔루션, ▲제품·인테리어, ▲서비스로 구성되며, 이번 캠핑 키트 출시는 제품·인테리어 부문의 상용화를 본격화하는 계기로 평가된다.회사의 SPACE ZONE 플랫폼 부문은 작년 1월부터 하드웨어 솔루션인 100W 고속 충전 케이블과 피드락(Fidlock) 제품을 출시해 매출이 발생하고 있으며, 차량용 전자기기의 연결 및 제어를 위한 AI 기반 통합 제어 애플리케이션 'Cardle' 앱을 개발 중이다.오토앤 최찬욱 대표이사는 "이번 협업은 전기 밴을 활용한 새로운 차박·캠핑 라이프스타일을 제안하는 계기"라며 "PV5 캠핑 키트는 단순한 캠핑용 액세서리가 아니라, 전기 밴을 기반으로 한 모듈형 모빌리티 인테리어 사업의 출발점"이라고 말했다. 이어 "향후 다양한 차종과 활용 목적에 맞춘 제품군으로 확장할 계획"이라고 덧붙였다.또 그는 "완성차 플랫폼과 연계한 애프터마켓 비즈니스는 반복 매출과 브랜드 확장성이 높다"며 "이번 PV5 캠핑 키트를 시작으로 상용·레저·모빌리티 인테리어 전반으로 사업 영역을 확대해 중장기 성장 동력을 확보할 것"이라고 전했다.한편, 뉴질랜드에서 시작한 VanLab은 2021년 미국 시장에서 밴 차량용 DIY 조립 키트를 출시한 이후 현재는 미국을 중심으로 다양한 밴 키트를 개발하고 있는 DIY 플랫팩(Flat-pack) 키트 설계/제조 전문 브랜드다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com