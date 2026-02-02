뱅앤올룹슨코리아 사진 제공

세계적인 홈 엔터테인먼트 브랜드 뱅앤올룹슨(Bang & Olufsen)이 글로벌 아티스트 지드래곤(G-DRAGON)과 협업한 한정판 헤드폰 ‘베오플레이 H100 지드래곤 에디션(Beoplay H100 G-DRAGON Edition)’을 선보인다.이번 협업 모델은 전 세계 188대 한정 생산되며, 국내에는 100대만 출시돼 높은 소장 가치를 지닌다.베오플레이 H100 지드래곤 에디션은 뱅앤올룹슨의 100주년을 기념하는 협업 시리즈 중 하나로 한 세기를 이어온 뱅앤올룹슨의 헤리티지와 혁신적인 사운드 기술 위에, 지드래곤의 아트워크 브랜드 ‘피스마이너스원’의 아이코닉한 데이지 모티프를 더한 것이 특징이다. 지드래곤을 상징하는 데이지 그래픽이 적용된 베오플레이 H100 본체를 비롯해, 피스마이너스원 로고가 각인된 가죽 파우치와 시그니처 클립이 더해진 지퍼 디테일 등 협업의 정체성을 담은 구성으로 완성됐다.베오플레이 H100은 탁월한 사운드 품질과 뛰어난 디지털 노이즈 캔슬링, 모듈형 구조, 미학적 디자인을 모두 갖춘 뱅앤올룹슨의 대표 헤드폰이다.국내 100대 한정으로 출시되는 베오플레이 H100 지드래곤 에디션의 가격은 275만 원으로 뱅앤올룹슨 압구정 플래그십 스토어와 공식 홈페이지, 카카오 톡딜을 통해 한정 판매된다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com