굿피플은 부산 수영로교회에서 자립준비청년의 날 '선물이 되는 하루' 행사를 진행했다.

부산 수영로교회에서 열린 자립준비청년의 날 기념식에서 최은종 장로가 '나의 스무 살' 에세이 수상자에게 기념패를 전달하고 있다.

국제구호개발 NGO 굿피플(회장 이용기)은 자립준비청년을 응원하고자, 지난해 12월 서울 행사에 이어, 지난 1월 31일 부산에서도 자립준비청년의 날 '선물이 되는 하루' 행사를 개최했다고 밝혔다.부산 수영로교회 충성홀에서 열린 이번 행사는 자립준비청년 50명과 굿피플 임직원, 수영로교회 자립준비청년팀 기대나무 등이 참석했다. 행사는 구본수 성악가 축하공연, '나의 스무 살' 에세이 발표회, 자립지원금 전달식, 꽃기린 원예 클래스로 프로그램 등으로 구성됐다.특히 이번 행사에서는 에세이 발표회를 통해 선후배 자립준비청년 간 자신의 자립 경험과 고민을 나누며 청년이 또래 간 유대감과 공감대 형성 기회를 마련했다. 이어 진행된 원예 클래스에서는 직접 식물을 가꾸는 활동 후, 완성된 화분에 '나에게 하는 응원 한마디'를 적은 편지를 부착하며 긍정적인 자기 인식을 강화하는 프로그램이 마련됐다.행사에 참여한 박○연(가명) 자립준비청년은 "센터를 나온 뒤 혼자라는 생각에 불안했지만 나와 비슷한 상황에 있는 친구들이 있다는 사실에 안심이 됐다"며 "자립한 저를 진심으로 응원해 주는 분들 덕분에 선물 같은 하루를 보냈다"고 소감을 전했다.굿피플 이용기 회장은 "'선물이 되는 하루' 행사는 비슷한 나이대에 자립준비청년들이 공동체를 형성할 수 있는 교류의 장"이라며 "앞으로 자립준비청년이 사회에 고립되지 않도록 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다.한편, 굿피플은 지난 2021년부터 자립준비청년을 대상으로 자립 역량 강화와 취업·정서 지원 사업을 추진해 왔으며, 지난해 12월 30일 서울 홍대 메가박스에서 자립준비청년의 날 행사를 진행한 바 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com