- 아파트 규제 강화 속, 비주택 상품으로 투자자 관심 이동

- 비교적 규제에서 자유로운 지식산업센터, 안정적 수익 기대감도 높아

['현대 테라타워 구리갈매' 전경 사진 이미지]

주거 규제와 대출 문턱이 높아지면서, 투자·이전 수요가 비주택 수익형 자산, 그중에서도 지식산업센터로 이동하는 기류가 뚜렷해지고 있다. 주택 대비 규제 영향이 적고, 사업자 기반 금융과 세제 활용이 가능한 점이 반사이익으로 작용한다는 분석이다.업계에선 "서울 인접·광역교통·입주 수요가 겹치는 권역"을 눈여겨봐야 한다고 조언한다. 이러한 조건을 동시에 충족하는 곳으로 구리 갈매지구의 '현대 테라타워 구리갈매'가 부각되고 있다.특히 최근 구리시가 지식산업센터 '입주 가능 업종'을 대폭 확대하면서 지역 혁신 생태계와 고용 창출 기대감도 커졌다. OEM 제조·건설, 콘텐츠·미디어, 전문서비스, 산업용 기기 임대, 스마트팜 등 미래 산업군까지 문이 열려 R&D·IT·지식서비스 수요의 유입 가능성이 커졌다는 평가다. 이는 지자체 고시와 시 공식 안내에서 확인된다.교통 여건 역시 '기업 운영 효율' 관점에서 주목된다. 갈매·별내 더블역세권을 기반으로, 세종-포천(제2경부선) 고속도로의 개통 수혜와 갈매IC·퇴계원IC 인접성이 겹치며 광역 물류 접근성이 강화됐다.이 같은 환경 변화의 대표 사례로 거론되는 단지가 '현대 테라타워 구리갈매'다. 단지는 지하 2층~지상 10층, 연면적 약 10만㎡ 규모의 복합 지식산업센터로, 업무형·라이브오피스형과 함께 드라이브인(일부) 설계를 갖춰 물류·유통·제조 기업의 동선 효율을 높였다. 즉시 입주가 가능하다는 점도 기업 실수요의 관심을 끌고 있다.시장 측면에서도 '서울 옆세권' 산업센터의 존재감은 커지는 흐름이다. 규제·금리 부담 국면에서 합리적 진입가·사업자금 활용·세제메리트를 갖춘 지식산업센터로 수요가 재편되고 있기 때문이다.분양 관계자는 "주거 규제가 강해질수록 기업은 '기업하기 좋은 입지'와 '금융 구조가 유연한 상품'을 찾는다"며 "입주업종 확대로 실수요 저변이 넓어져 구리갈매는 기업들이 이전·확장 타이밍을 잡기 좋은 권역"이라고 말했다.실제로 지식산업센터는 법적으로 주택이 아닌 상업·업무용 자산으로 분류되기 때문에, 주택담보대출 규제의 적용을 받지 않는다. 대출 한도나 만기 제한 없이 일반 사업자 대출이나 상업용 대출로 자금 조달이 가능하며, 실입주 의무도 없다. 투자자는 실거주 조건 없이 임대 수익을 목적으로 보유할 수 있어 운용 유연성이 높다.특히 '현대 테라타워 구리갈매'는 계약자의 입주 자금 부담을 최소화한 가격 경쟁력이 돋보인다. 타 지역에서 비싼 임대료를 지불하며 입주 중인 기업들이라면, 임대보증금 수준으로 이 곳에서는 입주가 아닌 자산 취득이 가능한 셈이기 때문이다. 비싼 임대료를 내고 있는 기업들인 경우 경제적인 이자 수준으로 분양을 받아 기업을 운영할 수 있는 장점이 있기 때문에 분양과 임차의 장단점을 잘 살펴 비용 부담을 낮추는 것이 좋다.'현대 테라타워 구리갈매'는 내부 설계면에서도 좋은 여건을 두루 갖추고 있다. 단지 내에는 드라이브인 시스템, 화물용 엘리베이터 등 입주 기업을 위한 맞춤형 설계가 적용되어 있으며, 다양한 업종을 수용할 수 있는 유연한 공간 구성도 강점이다.경기도 구리시 갈매동에 조성돼 있는 '현대 테라타워 구리갈매'는 지하 2층~지상 10층 연면적 약 10만 3,805㎡ 규모로 지식산업센터와 상업시설이 함께 어우러진 복합 지식산업센터로 구성되어 있다. 특히, 지식산업센터는 라이브오피스, 업무형, 드라이브인 등으로 구성해 다양한 형태의 기업들에게 성공적인 비즈니스를 지원할 수 있도록 최적의 여건을 갖췄다.'현대 테라타워 구리갈매'는 현재 입주를 진행 중이며, 단지 내 1층 분양홍보관에서 입주 및 계약자를 위한 자세한 정보를 얻을 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com