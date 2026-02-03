HDC 리조트 사진 제공

국내 최대 규모인 90홀 골프 코스를 보유한 종합 레저 기업 HDC리조트의 프리미엄 비회원제 골프장 성문안CC가 지난해 골프 업계 전반의 침체 속에서도 뚜렷한 성장세를 기록했다.골프 인구 감소와 운영비 상승, 이상기후로 인한 코스 관리 부담이 가중되며 다수의 골프장이 수익성 악화를 겪고 있는 가운데, 성문안CC는 지난해 전년 대비 내장객 수 14.9%, 매출액 18.1% 증가라는 이례적인 성과를 거뒀다. 특히 국내에서 손에 꼽히는 비회원제 골프장으로서 업계 전반의 역성장 흐름을 거스르며 경쟁력과 브랜드 가치를 동시에 입증했다는 평가다.이 같은 성과의 배경에는 ‘프리미엄 그 이상의 가치’를 지향한 차별화 전략이 자리한다. 성문안CC는 수려한 자연 지형을 살린 코스 설계와 전 구간 벤트그라스 페어웨이를 통해 최상의 샷감을 구현했으며, 국내외 건축상을 수상한 클럽하우스와 여유로운 티오프 간격, 고품격 서비스로 완성도를 높였다. 여기에 정통 이탈리안 퀴진 레스토랑 ‘피오레토(Fioretto)’까지 더해져 골퍼들로부터 꾸준한 호평을 받아왔다. 지난해에는 KLPGA ‘셀트리온 퀸즈 마스터즈’ 대회를 개최하며 코스 경쟁력을 대중적으로 알렸고, ‘2025 서울경제 한국 10대 골프장’에 선정되는 성과도 거뒀다.운영 측면에서는 AI 기반 코스 관리 플랫폼 ‘GDX’를 도입해 품질 관리 수준을 한 단계 끌어올렸다. GDX는 HDC리조트가 계열사 HDC랩스, 빅데이터 솔루션 전문 기업 카탈로닉스와 공동 개발한 시스템으로, 드론이 촬영한 고해상도 RGB·NDVI 이미지와 토양 센서 데이터, 기상 정보를 AI 엔진이 융합 분석해 잔디 생육 상태와 배수, 밀도, 훼손 구간 등을 실시간으로 관리한다. 이를 통해 전통적인 현장 경험에 디지털 데이터를 결합한 정밀 관리 체계를 구축하며, 기후 변화 환경에서도 안정적인 코스 컨디션을 유지하고 있다.HDC리조트는 2026년을 기점으로 오크밸리CC를 중심으로 한 대대적인 업그레이드에도 나선다. 클럽하우스 전면 리뉴얼과 함께 파크 하얏트가 큐레이팅한 고품격 레스토랑 ‘운치(WOONCHI)’를 오픈하고, 조경·코스 개선과 서비스 고도화를 통해 오크밸리CC를 포함한 90홀을 유기적으로 연결하는 ‘HDC 골프 통합 거버넌스’를 구축할 계획이다. 또한 1,100여 실 규모의 숙박 시설과 복합 레저 인프라를 기반으로 골프와 휴양, 문화 콘텐츠가 결합된 체류형 리조트 경험을 강화한다.HDC리조트 조영한 대표는 “성문안CC의 성과는 단순한 외형 성장보다 첨단 코스 관리 기술과 고객 중심 서비스 혁신이 결합된 결과”라며 “앞으로도 지속적인 시설 투자와 디지털 기반 운영 혁신을 통해 90홀 규모의 글로벌 명문 골프 리조트로서 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com