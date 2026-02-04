[창원자이 더 스카이 투시도. 이미지제공=GS건설]

창원 성산구가 단순한 주거지역을 넘어 경남을 대표하는 핵심 주거·산업 거점으로 부상하며 도시 성장의 동력과 생활 인프라를 동시에 갖춘 지역으로 평가받고 있다.성산구에 위치한 창원국가산업단지는 약 12만 명의 근로자가 종사하는 경남 최대 산업 거점으로, 연간 생산액이 60조 원을 상회하며 지역 경제를 견인하고 있다. 방산, 원자력, 가전 등 제조업을 기반으로 한 산업 경쟁력을 바탕으로 창원의 경제 성장세는 인근 부산을 앞서고 있다. 통계청에 따르면 2022년 기준 1인당 지역내총생산(GDP)은 부산이 3,161만 원, 창원이 4,572만 원으로 집계됐다.이와 함께 창원시는 기계·방산 중심의 주력 산업에 제조 AI 전환을 본격 적용하며 미래 첨단 산업 구조로의 대전환을 추진 중이다. 산업 고도화와 기술 혁신을 통한 장기 성장 전략이 성산구를 중심으로 가시화되고 있다는 평가다.도시 환경 측면에서도 변화가 이어지고 있다. 성산구 중앙동 일대는 주거·업무·상업·문화 기능이 결합된 중심상업지구(CBD)로, 지구단위계획과 준공업지역 재정비를 통해 도시 정비가 진행 중이다. 이를 통해 창원의 도시 경쟁력과 미래 가치는 지속적으로 강화될 전망이다.이러한 배경 속에서 성산구 주거지역은 경남 집값을 견인하는 지역으로 자리 잡고 있다. 최근 분양한 '창원센트럴아이파크'는 1순위 청약에 1만 2,719명이 몰리며 706대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 59㎡ 분양가가 6억 8,530만 원에 달했음에도 높은 관심을 받았으며, 전용 84㎡ 입주권은 12억 3,154만 원에 거래돼 창원 최고가를 경신했다.이 같은 변화의 중심에서 GS건설은 오는 2월 '창원자이 더 스카이'를 분양할 예정이다. 단지는 옛 창원호텔 부지인 창원시 성산구 중앙동 99-4번지 일대에 들어서며, 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 총 519세대 규모로 조성된다. 전용면적은 84㎡와 106㎡로 구성돼 실수요와 고급 주거 수요를 모두 아우를 계획이다.상품성도 눈에 띈다. 창원 최초로 최상층인 49층에 스카이라운지 '클럽 클라우드'를 배치해 도심 전경을 조망할 수 있도록 했으며, 전 세대에 3면 발코니 확장 설계와 2.4m 천장고를 적용해 개방감과 실사용 면적을 극대화했다.생활 인프라도 탄탄하다. 반경 1km 내에 창원광장, 롯데백화점, 상남시장 등이 위치해 있고, 용지초·상남중·경일고 등 우수한 학군과 창원도서관이 인접해 쾌적한 주거 환경을 갖췄다. '창원자이 더 스카이'는 2030년 상반기 입주 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com