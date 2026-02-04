워치메이킹 업계 최초의 에디션…바쉐론 콘스탄틴 콩쿠르 델레강스 올로제르 개최

270년 역사를 자랑하는 바쉐론 콘스탄틴이 세계적인 시계 경매 하우스 필립스 백스 & 루소(Phillips in Association with Bacs & Russo)의 초청을 받아, 바쉐론 콘스탄틴 회중시계 또는 손목시계를 소유한 전 세계의 시계 애호가와 수집가들을 대상으로 '바쉐론 콘스탄틴 콩쿠르 델레강스 올로제르(Vacheron Constantin Concours d'Elegance Horlogere)'를 개최한다.‘콩쿠르 델레강스 올로제르’는 바쉐론 콘스탄틴이 270년간 이어온 퀘스트의 수호자들과 시계 수집가와 애호가로 구성된 국제 커뮤니티에 경의를 표하는 중요한 자리다.필립스 백스 & 루소의 시니어 컨설턴트 오렐 백스(Aurel Bacs)는 “콩쿠르 델레강스의 개념을 하이 워치메이킹의 세계로 확장하고 싶었다”며 “바쉐론 콘스탄틴과 세계 최초의 타임피스를 위한 콩쿠르 델레강스를 선보이게 되어 매우 기쁘다”고 전했다.빈티지 시계 시장이 강한 성장세를 보이고 있는 가운데, 이번 행사는 메종과 열정적인 커뮤니티 간의 소통을 강화하는 계기가 될 것이다. 또한 더 많은 시계 애호가들을 맞이하고, 시계 경매 세계와의 기존 유대 관계를 더욱 공고히 할 수 있는 기회를 선사한다. 필립스와의 협업은 유서 깊은 타임피스의 감정 및 전시에 있어 독보적인 전문성을 제공한다. 필립스는 수집 가치가 높은 시계 시장에 대한 깊이 있는 지식을 바탕으로, 바쉐론 콘스탄틴의 다양성과 고유성을 보여주는 특별한 타임피스 셀렉션을 선보일 예정이다.참가 대상은 1755년부터 1999년 사이에 출시된 바쉐론 콘스탄틴의 회중시계 또는 손목시계 소유자로 한정되며 쿼츠, 클락 및 주요 개조 제품은 제외된다. 자격 요건을 갖춘 시계는 진위성, 품격, 희소성, 바쉐론 콘스탄틴 또는 워치메이킹 역사 전반에 미친 영향력, 출처, 기술력, 메티에 다르(예술 공예 기법), 보존 상태, 그리고 정서적 가치로 이루어진 9가지 기준에 따라 평가된다. 각 시계는 차임 메커니즘, 크로노그래프, 천문학적 컴플리케이션, 여러 개의 컴플리케이션, 크로노미터 로얄, 메티에 다르, 디자인의 총 7개의 카테고리 중 하나의 카테고리에서만 경쟁할 수 있다. 참가 등록은 2026년 1월 19일부터 4월 30일까지 바쉐론 콘스탄틴 부티크 및 공식 웹사이트를 통해 가능하다.심사위원단은 공동 의장 필립스 백스 & 루소의 시니어 컨설턴트 오렐 백스와 바쉐론 콘스탄틴의 스타일 & 헤리티지 디렉터 크리스티앙 셀모니, 그리고 워치메이킹 전문가를 비롯해 워치메이커, 디자이너, 역사가, 저널리스트 및 수집가 등 시계 업계 주요 인사들로 구성됐다. 심사 결과는 2026년 11월 10일 제네바에서 발표되며, 상금 없이 트로피 형태의 7개 부문의 상이 수여될 예정이다.바쉐론 콘스탄틴은 이번 행사를 통해 수집가 커뮤니티의 결속과 참여를 강화할 뿐만 아니라, 메종의 가치와 헤리티지를 조명하고 계승하는 의미를 지니고자 한다. 크리스티앙 셀모니는 “메종 설립 270주년을 기념하는 연장선에서, 메종의 전문성과 역사를 보존하고 널리 알리는 이들에게 경의를 표하기 위해 마련됐다”며 “특히, 더 아워 클럽과 같은 특별한 커뮤니티 구성원들과 교류할 수 있는 새로운 기회가 될 것”이라고 전했다.양정원 기자 neiro@hankyung.com