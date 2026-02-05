불확실한 부동산 시장 속 주목받는 대단지… 굳건한 랜드마크 주목

- 803세대 대단지 '번영로 하늘채 라크뷰', 합리적인 가격으로 주목

부동산 시장의 불확실성이 장기화되면서 수요자들의 판단 기준도 한층 보수적으로 변화하고 있다. 단기적인 가격 등락보다는 주거 안정성과 유지 비용, 향후 가치까지 종합적으로 검증된 요소에 대한 관심이 커지는 모습이다. 이러한 인식 변화는 주거 상품 선택에도 그대로 반영되고 있으며, 최근 500세대 이상 대단지 아파트가 다시 주목받는 배경이 되고 있다.전문가들은 대단지 아파트의 핵심 경쟁력으로 '규모의 경제'를 통한 운영 효율성을 꼽는다. 세대수가 많을수록 관리비 등 공용 유지 비용이 분산돼 세대별 부담이 낮아지고, 이는 실질적인 주거비 절감 효과로 이어진다는 분석이다.여기에 단지 내 커뮤니티 시설의 수준 차이 또한 대단지를 선택하게 만드는 결정적인 이유다. 대규모 입주민을 수용하기 위해 조성되는 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 대형 도서관 등의 인프라는 단지 밖으로 나가지 않고도 모든 생활을 해결할 수 있는 '원스톱 라이프'를 구현한다.입주민이 많은 만큼 주변 상권 및 생활 인프라가 빠르게 형성되는 것도 장점이다. 이러한 차별화된 환경은 향후 매매 시장에서 소규모 단지 대비 높은 환금성을 보장하며 지역 내 시세 견인차 역할을 수행한다.한 업계 관계자는 "대단지가 갖는 상징성과 그에 따른 브랜드 파워가 집값의 하방 경직성을 강하게 지지한다"며 "특히 교통과 교육 등 입지적 장점까지 결합된 대단지는 지역 내 대기 수요가 풍부해 상승기에는 더 높게 오르고, 하락기에는 가장 늦게 반응하는 안전자산으로 평가받는다"고 분석했다.이 가운데 코오롱글로벌이 울산광역시에 우수한 설계와 입지를 겸비한 대단지 '번영로 하늘채 라크뷰'를 공급해 수요자들의 관심이 늘고 있다.'번영로 하늘채 라크뷰'는 울산 남구 야음동 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 30층, 8개 동, 전용면적 59~127㎡, 총 803세대 규모의 대단지로 조성된다. 이곳은 대단지 아파트의 강점인 커뮤니티 시설과 규모의 경제 효과를 누리는 것은 물론, 우수한 입지까지 겸비하고 있다.먼저 커뮤니티 시설로는 피트니스, 골프연습장, GX룸, 주민카페와 작은도서관, 코인세탁실 등이 계획돼 있으며, 단지 내에 독립형 국공립 어린이집도 들어설 예정이다. 유아 놀이공간과 아동 놀이공간을 분리한 실내 키즈 놀이터도 조성된다.지상에 차 없는 공원형 단지를 설계했으며, 축구장 약 1.2배 규모인 약 8,800㎡의 중앙광장을 비롯해 단지 순환로, 중앙 산책로 등 자연과 함께할 수 있는 조경 설계도 도입했다.대부분의 가구는 선암호수공원 조망과 채광에 유리한 남향 위주로 배치했고, 내부는 4베이(Bay) 판상형 구조와 타워형 구조가 혼합된 평면 설계로 편의성을 높였다. 일부 평면에는 코오롱글로벌 시그니처 평면인 3면 발코니 특화 설계로 개방감과 공간 활용성을 높이고 서비스 면적도 극대화했다.경쟁력을 높일 우수한 교육 환경과 미래 가치도 갖췄다. 도보권 내 선암초를 비롯해 야음중, 대현고, 신선여고 등 남구 명문 학군이 밀집해 있으며, 향후 울산 도시철도(트램) 2호선 야음사거리역(예정) 개통 시 역세권 프리미엄까지 더해질 전망이다.또한 단지와 인접한 남구 B-14 주택재개발 정비사업(1,521세대)이 본격화되면 '번영로 하늘채 라크뷰'와 함께 약 3,000세대 규모의 신흥 주거타운이 형성된다. 인근 야음 8·10·12·13구역 등에서 추진 중인 약 5,000세대 규모의 정비사업까지 더해지면 막대한 시너지 효과가 기대된다.에쓰오일(S-OIL) 샤힌 프로젝트, 울산 AI 데이터센터, 온산 국가산단 등 주요 산업단지와의 직주근접성도 뛰어나 배후 수요 유입도 활발할 것으로 보인다.합리적인 가격 조건도 투자 가치를 높이는 요소다. 이 단지의 전용 110㎡는 발코니 확장비 등을 포함해도 9억 2000만 원대의 가격선을 유지하고 있다. 반면 사업지 반경 1km 내에서 최근 공급한 H사의 신축 단지 전용 84㎡의 경우 각종 옵션과 비용을 포함한 실질 분양가가 9억 7000만 원을 웃도는 것으로 나타났다. 전용면적은 약 26㎡(약 8평)가량 더 넓음에도 '번영로 하늘채 라크뷰'의 가격이 오히려 5000만 원 이상 저렴한 것이다.여기에 1차 계약금 300만 원, 총 계약금 5%이며, 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공해 입주 시까지 계약금 외의 추가 부담을 낮췄다. 입주 전 분양권 전매도 가능하다.한편 '번영로 하늘채 라크뷰'의 견본주택은 울산 남구 달동 번영사거리 인근에 위치해 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com