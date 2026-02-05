레이블코퍼레이션, 더우인 활용 중국 역직구 세미나서 '성장 선도상' 수상

◎ '보라페' 브랜드 경쟁력 입증… 병의원 협업 기반 더마 비즈니스 성과 인정

◎ 2026년 '병원·약국 유통망 확대 및 기능성 뷰티 스토리라인' 고도화 추진

글로벌 라이브 커머스 기업 레이블코퍼레이션(대표이사 최민석)이 지난 1월 23일, KOTRA(대한무역투자진흥공사)와 더우인이커머스글로벌(Douyin E-Commerce Global)이 공동 주최한 '더우인 활용 중국 역직구 물류 세미나'에서 '성장 선도상'을 수상했다고 밝혔다.이번 수상을 통해 레이블코퍼레이션은 자체 브랜드인 '보라페(BeauLape)'의 브랜드 빌딩 역량과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 레이블코퍼레이션은 작년 한 해 동안 한국의 고기능성 더마 화장품을 선별해 중국 시장에 성공적으로 안착시켰으며, 특히 보라페는 차별화된 제품력을 바탕으로 K-더마 코스메틱의 성장을 견인했다는 평가를 받았다.레이블코퍼레이션은 따따, 이지, 라영호 등 100여 명 이상의 더우인 최정상급 왕홍과 긴밀한 네트워크를 유지하며 국내 우수 브랜드들과의 협업 모델을 공고히 해왔다. 여기에 강남, 명동 등 주요 거점의 피부과 및 코스메틱 클리닉 운영 노하우를 접목해, 단순 판매를 넘어 메디컬 기반의 전문 데이터를 브랜드 스토리텔링에 활용하고 있다.올해 레이블코퍼레이션은 이러한 성과를 바탕으로 사업 구조를 더욱 고도화할 계획이다. 기존의 라이브 커머스 비즈니스를 기반으로 병의원 및 약국 유통망을 통한 전문 더마 라인업을 강화하고, 병의원과의 직접적인 콜라보레이션을 통해 화장품 사업의 영역을 전방위로 확장한다는 구상이다. 특히 대표 브랜드인 보라페의 사업적 영역을 대폭 확장하여 시장 지배력을 강화할 예정이다.레이블코퍼레이션 최민석 대표이사는 "이번 수상은 더우인 플랫폼에서의 성과뿐만 아니라, 레이블이 추구해 온 병의원 기반의 전문적인 더마 코스메틱 비즈니스가 실질적인 성과로 연결되었음을 의미한다"며, "올해는 병원 및 약국 등 전문 채널과의 협력을 강화하고 브랜드 스토리를 더욱 정교하게 구축해, 고기능성 뷰티 시장의 선두 주자로 도약할 것"이라고 밝혔다.한편, 레이블코퍼레이션은 이러한 글로벌 비즈니스 성과를 인정받아 지난해 '수출의 탑'을 수상하는 등 성장세를 이어가고 있으며, 앞으로도 온·오프라인을 아우르는 유통 인프라를 통해 국내 브랜드들의 성공적인 해외 진출을 돕는 핵심 파트너 역할을 수행할 계획이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com