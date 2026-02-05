부산 신규 단지 공급 감소에 센텀시티 생활권 'e편한세상 센텀 하이베뉴' 청약 주목…

부산 아파트 노후화가 가속화되고 있다. 최근 입주 20년 초과 아파트가 50만 가구에 육박하면서 신축 단지로 갈아타려는 수요자들의 움직임이 활발해지는 모습이다.작년 12월 30일 부동산R114 자료를 보면 부산에서 입주한지 20년 초과된 민간 아파트는 총 49만4,870가구로 전체 물량(86만4,994가구)의 약 57.21%에 달했다. 이는 전국 노후 비율 49.48%를 훨씬 웃도는 수치로 10가구 중 5가구 이상이 지은지 20년이 넘은 노후 단지인 것으로 나타났다.업계에서는 한동안 부산에 신규 단지 공급이 드물었던 상황에서 재건축 정비 사업도 부진했던 만큼 빠른 속도로 노후화가 진행됐다는 분석이다. 여기에 내년 전국에 분양하는 민간 아파트 물량이 올해보다 소폭 늘어난 상황에서 부산은 오히려 물량이 줄어든 만큼 공급 부족이 심화할 것이라는 우려가 제기되고 있다.실제로 부동산R114 자료를 보면 올해 전국 분양 예정인 민간 아파트 물량은 21만4,492가구로 올해 대비 약 8.36% 증가한 반면, 부산의 올해 분양 예정 물량은 1만7,373가구로 작년 대비 3.56% 감소했다.상황이 이렇자 부산 내 인기 지역에 들어선 일부 단지의 경우 청약 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있다. 작년 9월 해운대구 우동 일원에 분양한 '베뉴브 해운대'는 1순위 청약 당시 415가구(특별공급 제외) 모집에 8,781명이 몰리면서 평균 21.16대 1의 경쟁률을 기록했으며, 8월 수영구 남천동 일원에 분양한 '써밋 리미티드 남천'은 720가구(특별공급 제외) 모집에 1만6,286명이 몰리며 1순위 평균 22.62대 1의 경쟁률을 기록했다.이러한 가운데, 올해 부산 해운대구에서 마수걸이 분양을 앞둔 단지가 눈길을 끈다. DL이앤씨는 부산광역시 해운대구 재송동 일원 재송2구역 재건축사업을 통해 선보이는 'e편한세상 센텀 하이베뉴'의 청약접수를 진행한다. 청약 일정은 2월 9일(월) 특별공급을 시작으로 10일(화) 1순위, 11일(수) 2순위 접수로 진행된다. 이 단지는 지하 6층~지상 34층, 8개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 924가구 규모로 이중 잔용면적 59㎡A타입 166가구가 공급된다.단지는 센텀시티 생활권을 누릴 수 있는 브랜드 단지로 교통, 편의, 교육 등 생활 인프라를 편리하게 누릴 수 있다. 우선, 신세계백화점 센텀시티점, 롯데백화점 센텀시티점, 벡스코, CGV 센텀시티점, 롯데시네마 센텀시티점, 영화의전당 등이 가깝다. 이외에도 인근에 홈플러스 부산반여점, 코스트코코리아 부산점, 트레이더스 홀세일 클럽 연산점, 해운대 구청 신청사(‘27년 5월 이전 예정) 등 편의시설이 풍부하다. 반여제3근린공원, 오봉산, 수영강 등 자연 환경이 가까워 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.반산초와 재송중이 단지 바로 옆에 맞닿아 있어 안전한 통학이 가능하며 재송여중, 장산중, 반여중, 반여고 등 학교가 인접해 있다. 반경 1km 내에 동해선 재송역이 위치해 있으며, 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 2정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역 교대역까지 4정거장만에 이동할 수 있는 등 환승이 용이하다.특히 이번 일반공급 물량은 그동안 해운대구에서 공급이 드물었던 소형 평형으로 구성돼 희소가치가 높다. 부동산R114 자료를 보면 최근 5년간(20년~24년) 해운대구에 분양한 전용면적 60㎡ 이하 소형 평형은 422가구(임대 제외)로 전체 분양 물량의 약 19.46%에 불과하다.여기에 중도금 60% 전액 무이자, 발코니 확장 무상, 계약금 5% 등 혜택을 제공한다.분양 관계자는 "부산 신축 공급이 부족한 상황에서 지금 분양가가 가장 낮다는 인식이 더해지자 주택 수요자들이 서둘러 청약에 나서고 있다"라며 "e편한세상 센텀 하이베뉴 역시 해운대구 센텀시티 입지에 오랜만에 공급되는 브랜드 새 아파트인 만큼 문의전화가 이어지는 상황"이라고 말했다.주택전시관은 부산 부산진구 신암로 일원(부산도시철도 1호선 범일역 인근)에 위치해 있으며, 입주는 2027년 10월 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com