스텔란티스코리아 사진 제공

푸조가 7인승 패밀리 SUV인 ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드(이하 올 뉴 5008)’를 국내 시장에 공식 출시한다.올 뉴 5008은 기획부터 디자인, 생산까지 전 과정이 프랑스에서 완성된 ‘리얼 프렌치 SUV’로, 2900mm의 긴 휠베이스를 바탕으로 한 넉넉한 실내 공간과 푸조 특유의 감각적인 디자인 및 경쾌한 주행 성능, 스마트 하이브리드 시스템을 통한 효율성 등이 특징이다.푸조는 올 뉴 5008 공식 출시를 기념해 5008 구매 고객 한정 특별 연장 보증 프로그램 프로모션을 진행한다. 구매 고객은 알뤼르 99만 원, GT 109만 원에 연장 보증 프로그램에 가입할 수 있다. 이를 통해 차량 기본 무상 보증 기간(36개월, 10만 km) 만료 이후에도 신차 등록일 기준 최대 5년 또는 13만km까지 보증 혜택을 받을 수 있다.이와 별도로 엔진오일, 엔진오일 필터, 에어클리너 필터 등 교체가 필요한 소모품을 5년간 5회 무상 교체해 주는 ‘5년 무상 유지보수(메인터넌스) 프로그램’도 제공된다.올 뉴 5008은 알뤼르와 GT 두 가지 트림으로 판매되며, 공식 판매 가격은 알뤼르 4890만 원, GT 5590만 원(출시 기념 300대 한정)이다. 개별소비세 인하 혜택 적용 시 알뤼르 4814만 원, GT 5499만9천 원에 구매가 가능하며, 다자녀 혜택도 적용 받을 수 있다.스텔란티스코리아 방실 대표는 “올 뉴 5008은 가족을 위한 공간과 효율은 물론 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델”이라며, “특히 한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV 선택에서 새로운 대안을 찾고 있는 고객들에게 충분히 매력적인 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com