르노코리아 사진 제공

르노코리아가 오는 3월 고객 인도를 앞둔 ‘르노 필랑트(FILANTE)’의 전시차를 전국 175개 전시장 입고를 시작하며 본격적인 고객 맞이에 나선다.글로벌 플래그십 모델로 선보이는 필랑트는 세단과 SUV의 특성을 결합한 독창적인 크로스오버 스타일의 모델로 전면 ‘일루미네이티드 시그니처 로장주 로고’와 ‘그릴 라이팅’ 등 세심한 디자인 디테일로 날렵하고 역동적인 차체를 강조한 것이 특징이다. 실내는 프리미엄 테크 라운지 콘셉트와 헤드레스트 일체형 ‘퍼스트 클래스 라운지 시트’를 적용해 동급 최고 수준의 편안함을 제공한다.필랑트에 탑재된 하이브리드 E-Tech 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력을 발휘한다. 전 트림에 ‘액티브 노이즈 캔슬레이션(ANC)’ 기능을 적용해 플래그십 수준의 주행 정숙성을 갖췄다. 조수석까지 이어진 ‘openR(오픈알) 파노라마 스크린’은 AI 기반 첨단 커넥티비티 서비스를 제공하며, 최대 34개의 주행 보조 및 안전 기능이 편안하고 안전한 주행을 지원한다. 또한 르노코리아는 차량 유지 관리를 위한 ‘R:assure 프리미엄 케어 솔루션’도 마련했다.필랑트는 현재 전국 전시장에서 계약이 가능하며, 가격은 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준으로 트림별 4331만9천 원~4971만9천 원이다. 1955대 한정 판매하는 런칭 에디션 ‘에스프리 알핀 1955’는 5218만9천 원에 선택할 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com