달롭, '나이지리아 수출 계약' 체결…아프리카 시장 진출 본격화

프리미엄 웰니스 브랜드 달롭이 나이지리아 수출에 성공하며 아프리카 시장 진출의 교두보를 마련했다고 6일 밝혔다.이번 수출은 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 추진한 '수출붐업코리아' 지원 프로그램을 통해 매칭된 나이지리아 기업과의 미팅을 시작으로 협의가 이어지며 성사됐다.달롭의 대표 제품인 '리추얼 인비저블 유브이 디펜스'는 현지 바이어와의 상담과 제품 검토, 조건 협의를 거쳐 실제 계약과 출고로 이어졌으며, 초기 단계 브랜드가 신시장에 진입했다는 점에서 의미가 크다.달롭 선크림은 기능성과 사용감을 동시에 고려한 제형 완성도와 브랜드 콘셉트를 강점으로 내세워 해외 바이어의 관심을 받아왔다. 특히 백탁 없이 가볍게 밀착되는 제형과 데일리 루틴에 최적화된 사용감이 기후가 덥고 자외선 노출이 높은 지역의 소비 환경과 부합한다는 점에서 경쟁력을 인정받았다.이번 나이지리아 수출은 단순한 단일 계약을 넘어 달롭이 아프리카 시장에 공식적으로 진입했다는 점에서 상징성이 크다. K-뷰티 수출 시장이 기존 주요 지역을 넘어 신흥 시장으로 확대되는 흐름 속에서, 달롭 역시 글로벌 시장 다변화에 본격적으로 나서게 됐다.달롭 관계자는 "이번 성과를 계기로 아프리카를 포함한 다양한 국가로 시장을 확대하고, K-뷰티 브랜드로서 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com