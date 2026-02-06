브라이틀링, 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀의 공식 워치 파트너로 선정

속도를 향한 갈망, '내비타이머 B01 크로노그래프 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀’ 한정 에디션 선보여…

1884년 설립된 스위스 워치 제조사 브라이틀링이 애스턴 마틴(Aston Martin) 및 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀(Aston Martin Aramco Formula One™ Team)의 공식 워치 파트너로 합류하며 새로운 글로벌 파트너십의 시작을 알렸다. 다년간 이어질 이번 협업은 핸드메이드 슈퍼카의 정수와 포뮬러 원(Formula 1, 이하 F1)을 대표하는 최첨단 엔지니어링을 하나로 연결하며, 두 브랜드가 공유해 온 ‘속도’와 ‘정밀함’의 헤리티지를 새로운 차원으로 확장한다.속도를 향한 갈망에서 탄생한 두 브랜드는 한 세기가 넘는 시간 동안 각자의 분야에서 정점을 향해 달려왔다. 브라이틀링은 시간을 정밀하게 기록해왔고, 애스턴 마틴은 속도를 지배해왔다. 이제 두 파트너는 공식 워치 파트너십을 통해 공동의 철학과 가치를 기반으로 새로운 시대를 열어간다.조지 컨 브라이틀링 CEO는 “애스턴 마틴은 성능뿐만 아니라 강렬한 존재감을 지닌 자동차를 만들어 왔다”며, “양사는 아이코닉한 디자인과 목적 중심의 철학이라는 공통된 헤리티지를 공유하고 있다”고 전했다.이번 파트너십을 기념하는 첫 번째 결실인 ‘내비타이머 B01 크로노그래프 43 애스턴 마틴 아람코 포뮬러 원 팀’ 에디션은 브라이틀링의 화려한 F1 무대 복귀를 상징하는 모델로, 애스턴 마틴의 F1 데뷔 연도인 1959년의 역사적 순간을 기념해 총 1959점 한정으로 제작된다.지름 43mm의 내비타이머 역사상 최초로 적용된 경량 티타늄 케이스, 애스턴 마틴을 떠올릴 수 있는 레이싱 그린과 라임 컬러 포인트, F1 콕핏 소재를 연상시키는 카본 파이버 다이얼까지 모든 디테일은 속도와 정밀함을 지향한다. 레이싱 하네스를 연상시키는 가죽 스트랩과 강화된 야간 가독성은 어떤 극한의 환경에서도 시간을 명확하게 전달한다. 투명한 사파이어 크리스털 케이스백 너머로는 시계의 심장이 힘차게 박동한다. 브라이틀링 매뉴팩처 칼리버 B01은 COSC 인증을 받은 크로노미터로, 최대 70시간의 파워리저브와 탁월한 정확성을 자랑한다. 매트 블랙 로터에는 ‘Aston Martin Formula One™ Team’ 로고가 각인되었으며, 케이스백에는 ‘One of 1959’와 ‘Instruments for Drivers’ 문구가 새겨졌다.양정원 기자 neiro@hankyung.com