[베스트 보험 상품] 장기 유지할수록 연금 재원 증가...예측 가능한 노후 준비

KB라이프의 ‘KB 넥스트 레벨업 연금보험(무)’은 장기 노후 소득 보장 기능을 강화한 금리연동형 적립식 연금보험이다. 장기간 유지할수록 연금 재원이 증가하는 ‘넥스트 레벨업 보증’ 구조를 도입했다. 이를 통해 공시이율 변동에도 불구하고 고객이 안정적이고 예측 가능한 노후 준비가 가능하도록 돕는다.특히 연금 준비의 주요 전환점인 10년 경과 시점과 연금 지급 개시 시점에 각각 기본보험료를 기준으로 한 최저 보증을 제공한다. 예를 들어 40세 남성이 월 50만 원씩 10년간 보험료를 납입하고, 연금 개시 나이를 80세로 설정한 경우(공시이율 2.45% 기준), 10년 경과 시점에는 총 납입보험료 6000만 원의 120%인 7200만 원을 보증하고, 연금 지급 개시 시점에는 180%인 1억800만 원을 최저 보증한다.또한 KB라이프는 연금 지급 개시 이후의 안정적인 소득 확보를 위해 종신연금형(연금총액보증)을 새롭게 도입했다. 이 구조는 보증 기간 내에는 공시이율과 무관하게 일정한 연금연액을 지급하며, 이후에는 피보험자가 생존하는 동안 종신연금을 계속 수령할 수 있다. 동일한 조건의 경우, 고객은 연금총액보증 기간 내에는 매년 약 1350만 원의 연금을 수령하고, 보증 기간 이후에는 연간 약 766만 원의 종신연금을 지급받을 수 있다. 이를 통해 장수에 대한 재정적 불안감을 해소하고, 안정적인 노후 소득을 확보할 수 있다.상품 구조 역시 고객의 다양한 생애주기와 라이프스타일을 고려해 유연하게 설계됐다. 보험료 납입 기간은 10년과 12년 중 선택할 수 있으며, 연금 개시 나이는 45세부터 85세까지 설정할 수 있다. 가입 가능 나이는 생후 0세부터 70세까지로 폭넓게 적용된다.