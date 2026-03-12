사진=삼성생명

삼성생명은 암과 주요 순환계 질환 치료 과정을 대비할 수 있도록 보장을 강화한 '삼성 The퍼스트 건강보험S'를 개정 출시했다. 이 상품은 가족이 함께 가입하고 일정 요건을 충족하는 경우 보험료를 할인해주는 '가족결합할인', 고객의 건강 상태가 개선되면 보험료가 낮아지는 '무사고고객 계약전환' 제도가 특징이다. 통합 치료비 보장과 최신 의료 기술 보장을 확대해 상품 경쟁력을 높였다.우선 암과 주요 순환계 질환 치료에 필요한 핵심 보장을 하나의 구조로 통합했다. 종합병원 이상 의료기관에서 발생하는 치료비를 연간 가입금액 한도 내에서 보장하는 '암통합치료(종합병원이상)특약AT'를 신설해 영상·정밀검사, 수술, 항암 약물 치료, 방사선 치료, 통증 완화 치료, 재활 치료 등 치료 과정을 대비할 수 있도록 했다.또한 '전액본인부담(비급여포함) 암통합치료(종합병원이상)특약AT'로 전액 본인 부담이 발생하는 로봇수술, 일부 표적·면역 항암 치료, 양성자 방사선 치료 등 비급여 영역까지 대비할 수 있도록 했다. 이와 함께 뇌혈관·심장 질환 등 순환계 질환 치료비 부담을 줄이기 위해 수술, 혈전용해 치료, 급여 혈전제거술, 중환자실 치료, 재활 치료 등을 보장하는 '주요순환계질환통합치료(종합병원이상)특약AT'도 마련했다.최근 암 치료 분야에서 암세포를 정밀 타격하는 표적 치료가 확대되고 있으며, 방사선 동위원소를 활용하는 '방사선 리간드 치료'와 같은 신의료 기술도 빠르게 도입되고 있다. 삼성생명은 '표적항암약물·특정표적방사선허가치료특약'을 신설해 고액 비급여 항암 치료에 대한 경제적 부담을 완화할 수 있도록 했다.