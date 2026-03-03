사진=동양생명

우리금융그룹의 동양생명이 선보인 ‘(무)우리WON하는암보험'은 복잡했던 암보험 특약 구조를 대폭 단순화한 새로운 암보험이다.이 상품은 기존 수술, 통원, 주요 치료, 특정 치료 관련 총 33종의 특약을 9개의 특약으로 재구성, 유사 담보끼리 그룹화해 고객이 보다 쉽고 직관적으로 선택할 수 있게 설계한 것이 특징이다. 기존에는 암 통원, 암(소액암 제외) 통원, 상급종합병원암 통원 등의 특약을 각각 선택해 가입해야 했다면, 이제는 유사 담보는 하나의 특약으로 묶어 고객들이 한번에 통합 가입할 수 있게 돼 가입 편의성이 한층 향상됐다.일반 사망을 주계약으로 하며, 진단, 수술, 통원, 주요 치료, 특정 치료 등 암 관련 특약 28종을 부가할 수 있다. 특히 최근 암 치료 시 수술, 방사선, 약물 치료 등 두 가지 이상을 병행하는 ‘병용요법’이 증가하는 추세를 반영해 다양한 치료 특약을 강화했다.주요 특약으로는 △WON계속받는항암치료특약(항암방사선·약물·표적항암약물·면역항암약물·양성자방사선치료비 연 1회) △WON암주요치료비특약(주요 치료 시 연 1회·최대 10년간 10회 지급) △WON암수술특약(암보장개시일 이후 암 진단 확정 후 수술 시·두 번째 이후 수술 시에도 보장) △WON암통원특약(통원 1회당 최대 15만원 지급) △WON암치료특약(특정항암약물허가치료비·표적항암약물허가치료비·각종 방사선치료비 보장) 등이 있다.가입 설계는 고객 맞춤형으로 설계, 일반심사형과 간편심사형(335·365) 중 선택 가능하며, 만기는 30년, 90세, 종신까지 설정할 수 있다. 납입 기간은 10년부터 30년까지 선택 가능하며, 가입 연령은 만 15세부터 80세까지다.