사진=한화생명

한화생명의 '시그니처 H통합건강보험'은 암·뇌혈관 질환·심장 질환 진단부터 최신 치료까지 주요 보장을 하나의 보험에 담은 상품이다. 보장 영역별로 분산돼 있던 기존의 건강보험 라인업을 하나의 상품으로 통합한 것이 특징이다. 여러 개의 상품에 가입하지 않아도, 단 한 번의 설계만으로 종합적인 보장을 받을 수 있다.고객의 건강 상태와 보장 선호에 맞춘 설계도 가능하다. 고지 유형을 업계 최고 수준인 13단계로 세분화해, 유병자를 포함한 다양한 고객이 자신의 상황에 맞는 가입 유형을 선택할 수 있도록 했다.고지 유형은 가입 이후에도 조정 가능하다. 질병이나 사고로 인한 입원 또는 수술 이력이 없는 기간이 길어질수록, 더 유리한 고지 유형으로 전환할 수 있다. 이를 통해 고객은 최대 11회에 걸쳐 보험을 유연하게 관리할 수 있으며, 최초 보험료 대비 약 50% 수준까지 보험료를 낮출 수 있다.업계 최대 범위의 납입면제형 상품도 출시했다. 기존 주요 납입 면제는 질병 및 재해 50% 장해로 한정했으나, 이 상품은 암과 뇌졸중, 특정 허혈성심장 질환, 말기 간·폐·신부전증 등 12대 질병까지 포함해 납입면제를 받을 수 있게 했다.치료 과정에서 발생하는 부담을 덜기 위한 기능도 함께 담았다. 고객이 암이나 특정 순환계 질환 치료·수술을 받는 경우, 치료 일정이 확정되는 시점에 가입금액의 70%를 미리 지급하는 ‘치료비 선지급 서비스’를 제공해 치료 초기 자금 활용을 돕는다. 최신 의료 환경을 반영한 보장 구성도 강화했다. 무릎 관절 재생 치료인 ‘카티라이프(환자의 늑연골에서 채취한 줄기세포를 배양한 치료제)’ 수술 보장을 업계에서 선제적으로 도입했다.