사진=삼성화재

삼성화재가 개정 출시한 '마이핏 건강보험'은 고객의 건강 상태와 생애주기에 맞춰 필요한 보장을 선택할 수 있는 모듈형 건강보험이다. 출시 당시부터 맞춤형 설계, 무사고 계약 전환 할인, 납입 지원 기능 등 새로운 구조로 호응을 얻어 왔다.이 상품은 16세부터 80세까지 가입 가능하며, 보험 기간은 90세 또는 100세까지 선택할 수 있다. 모듈형 보장 구조를 통해 고객의 생애주기에 따라 맞춤형 보장을 제안할 수 있으며 건강, 주거, 운전자 비용 등을 종합적으로 보장한다.모듈 간 연계성 강화를 위해 보험료 납입 지원 기능을 탑재했으며, 암 진단 및 주택 화재 등의 사고 발생 시에도 보험료를 지원받아 보험을 유지할 수 있다. 고객 생애주기 변화에 따라 모듈을 추가하거나 변경할 수도 있다. 또 무사고 계약 전환 기능을 통해 고객이 건강을 유지할수록 저렴한 보험료로 전환된다.특히 개정을 통해 가족결합 할인을 신설했으며, 치매 및 장기요양 관련 보장을 추가해 경쟁력을 강화했다. 피보험자의 배우자, 직계존·비속이 가족에 해당하며, 2인 이상 가족 결합 시 월 보험료의 5%가 할인돼 합리적인 비용으로 보장이 가능하다. 또한 고령화 시대를 대비해 요양 모듈을 신설하고 치매, 장기요양 관련 담보를 보강했다.삼성화재 관계자는 "마이핏 건강보험은 고객의 다양한 니즈에 맞춘 솔루션을 제공하는 상품으로 지속 진화하고 있다"며 "앞으로도 고객에게 필요한 차별화된 상품을 개발할 계획"이라고 말했다.