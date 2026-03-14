사진=농협생명

NH농협생명이 선보인 '스텝업700NH종신보험'은 매년 사망보험금이 체증되는 구조로 장기 보장을 강화한 종신보험 신상품이다.이 상품은 납입 기간 20년납 단일 구조로 설계돼 고객이 상품 구조와 보장 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 매년 사망보험금이 가입금액의 20%씩 증가해 최대 30년간 체증, 가입 시점 대비 최대 700%까지 보장하는 초체증형 상품이다.또한 피보험자 변경이 가능한 ‘전환용 사랑이음NH종신특약’을 통해 배우자나 자녀로 계약 승계가 가능하다. 특약을 통해 최초 가입한 종신보험의 피보험자를 배우자나 자녀로 변경할 수 있어 가족 단위의 장기 보장 활용도를 높였다.보험료 납입 기간은 20년납 단일 구조, 납입 주기는 월납이다. 가입 연령은 일반가입 기준 남성 만 15~62세, 여성 만 15~67세까지 가능하다.신명용 NH농협생명 상품개발본부장은 “장기 보장을 원하는 고객 수요를 반영해 보장 구조는 강화하고 상품 구성은 단순화했다”며 “앞으로도 고객들의 다양한 니즈를 충족할 수 있는 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.한편, NH농협생명은 지난해 100세까지 암 치료 보험금을 보장하는 신상품 ‘치료비안심해2NH건강보험’도 선보인 바 있다. 이 상품은 최초 암 발생 이후 매년 1회 암 치료 보험금을 지급하도록 설계됐다. 특히 재발, 전이, 타원발암 발생 시에도 동일하게 보험금을 지급해 긴 치료 과정 동안 고객의 경제적 부담을 줄일 수 있도록 한 것이 특징이다. 병원 등급(종합병원·상급종합병원) 또는 건강보험 적용 여부(비급여)로 구분된 보장 특약을 선택해 개인 상황에 맞게 선택할 수 있다.