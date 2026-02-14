두산건설 '두산위브더제니스 센트럴 천안', 풍성한 금융 혜택 눈길

최근 금융 혜택이 더해진 하이엔드 브랜드 아파트가 주목받고 있다. 일반 아파트 대비 상품성과 미래가치가 우수한 가운데, 중도금 무이자 등 금융 혜택까지 적용된 경우 진입 장벽이 상대적으로 낮아 조기 선점이 용이하다는 점에서 매력이 높다는 평가다.부산 해운대구 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스'가 대표적인 사례로 꼽힌다. 부동산R114 자료를 보면 이 단지의 3.3㎡당 평균 매매가는 3,590만원으로, 같은 기간 해운대구 평균(2,093만원) 대비 약 71.52% 높은 수준이다. 분양 당시 평균 분양가(3.3㎡당 1,030만원)에서 3배 이상 가격이 상승하기도 했다.특히 이 단지는 분양 초기부터 중도금 전액 무이자 혜택을 제공했다. 수분양자들에게 초기 자금 부담으로 작용할 수 있는 중도금 이자를 걱정할 필요가 없어, 수요자들이 재정적 부담을 한층 덜고 하이엔드 브랜드 아파트를 조기 선점할 수 있었다는 평가다.최근 풍부한 금융 혜택을 제공하는 하이엔드 브랜드 아파트가 주목받고 있는 것도 이 같은 배경에서다. 일반 아파트 대비 우수한 상품성과 높은 미래가치를 기대할 수 있어 수요자들의 선호도가 높은 편이지만, 고급 설계와 차별화된 상품성이 반영되면서 자금 운용 측면에서 보다 면밀한 계획이 요구되기도 한다. 그러나 다양한 금융 혜택이 제공될 경우 수분양자의 자금 마련 부담은 한결 낮아진다. 특히 중도금 무이자와 같은 금융 혜택은 수분양자가 중도금 이자를 별도로 고려하지 않아도 돼 자금 계획 수립이 수월해지는 것이 장점이다.한 업계 관계자는 "중도금 무이자는 수요자 체감도가 큰 금융 혜택으로, 초기 자금 부담을 낮추는 동시에 조기 선점을 통한 시세 차익 기대감을 높일 수 있어 인기가 높다"며 "이 같은 금융 혜택이 하이엔드 브랜드 아파트에 적용될 경우 상대적으로 낮은 재정 부담으로 높은 미래가치를 선점할 수 있는 기회가 되는 만큼, 우선적으로 검토해볼 필요가 있다"고 말했다.이러한 가운데, 올해 천안시에서 유일하게 중도금 무이자 혜택을 제공하고 있는 하이엔드 브랜드 아파트에도 수요자들의 관심이 집중된다.두산건설이 충남 천안시 동남구 청당동 일원에서 공급하는 '두산위브더제니스 센트럴 천안'은 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다.한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 천안에서 신규 분양한 단지는 총 6곳으로, 이 중 '두산위브더제니스 센트럴 천안'만이 이례적으로 중도금 무이자 혜택을 제공해 희소성이 부각된다. 아울러 단지는 계약금 5%, 1차 계약금 500만원 정액제 등의 추가 금융 혜택까지 제공해 수분양자들의 자금 부담을 더욱 낮췄다.높은 상징성도 강점이다. 단지는 두산건설이 충청남도에 처음으로 선보이는 '두산위브더제니스' 하이엔드 브랜드 아파트인 데다, 지역 내 약 3,000세대 규모로 조성되는 '두산위브' 브랜드 타운의 마지막 퍼즐로 평가된다. 천안시 동남구 청당동 핵심 입지에 들어서는데다 상품성 또한 우수해 향후 지역 대장 단지로 거듭날 것이라는 전망도 있다.실제 단지는 하이엔드 브랜드에 걸맞은 상품성을 자랑한다. 단지는 남향 위주의 단지 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 일부 세대엔 3면개방형 구조가 적용돼 실내 개방감이 한층 극대화될 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸이 조성되며 평형에 따라 전용면적 84㎡A·C타입에는 알파룸, 84㎡B타입에는 팬트리 등 넉넉한 수납 특화 공간이 도입된다.아울러 단지 외관에도 부분커튼월룩과 유리난간 등 외관 특화설계가 적용돼 고급스러움을 한층 높일 계획이며, 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정으로 학부모 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다.우수한 생활 인프라도 눈여겨볼 부분이다. 단지는 반경 1km 거리에 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청 등 다양한 공공기관이 인접해 있어 직주근접성이 우수하며 도보 거리에 위치한 청당초등학교를 비롯해 천안가온중, 천안청수고 등 초·중·고교도 두루 가깝다. 교통 여건으로는 차량을 이용해 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 서울 및 수도권 지역으로 출퇴근이 용이하다.한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com