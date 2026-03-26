한강변에 역세권, 천호의 반격

임장(臨場), 발품을 팔아 관심 있는 지역을 꼼꼼히 탐방하는 것이죠. 현장의 생생한 모습을 전하는 코너 ‘임장생활기록부’. 이달엔 서울 강동구 천호동에 다녀왔습니다.

사진=천호역

서울 강동구 천호동 일대

천호 A1-1구역 하지만 최근 시공사 선정에서 두 번째 유찰의 고배를 마셨습니다. 입찰 참가 신청을 한 업체가 없어 현장설명회도 개최하지 못했거든요. 사실 천호 A1-1구역의 예정 공사비는 3.3㎡당 840만 원 선으로 다른 공공재개발사업에 비해 꽤 높았는데도 말입니다. 사업성이 좋고 주민들이 마감재 수준을 높게 요청해 다른 구역 대비 높은 공사비가 책정됐다는 게 한국토지주택공사(LH) 측의 설명입니다.



천호 A1-1구역 공공재개발사업은 천호동 467-61 일대 2만6548㎡ 부지에 지하 3층~지상 40층 규모의 공동주택 747가구를 건립합니다. 용적률 359.8%를 적용하게 되고요. 더블 역세권인 천호역과 올림픽대로, 강변북로 등이 가까워 교통 환경이 우수합니다.



그 배후에 위치한 곳이 천호 A1-2구역인데요. 서울시 신속통합기획 방식을 통해 추진 속도를 높이고 있습니다. 또 천호동 338번지 일대 모아타운과 천호동 337-30번지 가로주택정비사업 등도 가세하며 한강변 주거벨트 형성에 한몫하고 있어요. 아직은 노후한 주택가가 밀집되고 정리되지 않은 모습이지만 훗날 한강변 신축으로 다시 태어날 수 있을 겁니다.



역 연결된 초고층 랜드마크 래미안강동팰리스 래미안강동팰리스에 왔습니다. 2017년 입주한 999가구 규모인데, 최고층이 45층이에요. 멀리서도 눈에 잘 띄는 천호의 랜드마크 같은 초고층 단지입니다. 용적률이 830%에 달해요. 일부 고층 가구에서는 한강뿐 아니라 올림픽공원, 길동 생태공원까지 조망할 수 있어서 선호도가 높습니다. 엘리베이터가 많고 속도가 빨라 주민들 사이에선 큰 불편함이 없어요.



5호선 강동역과 단지가 연결된 초역세권입니다. 강동역 1번 출구가 단지 내 지하주차장과 통하기 때문에 비나 눈이 와도 우산을 쓰지 않고 외출할 수 있는 거죠. 커뮤니티 센터에는 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 게스트하우스, 키즈카페 등이 조성됐는데요. 초창기엔 입주민을 위한 조식 서비스를 제공했지만 이용률이 저조해 중단했습니다.



현대백화점, 이마트, 아울렛, 강동성심병원 등 다양한 생활편의시설이 가깝습니다. 잠실 상권은 20분 거리인데요. 잠실에는 롯데월드타워와 롯데백화점, 롯데마트, 에비뉴엘, 월드몰 등이 모여 있죠. 초등학교는 천동초에 배정되는데 15분 정도 걸어야 하는 다소 먼 거리입니다. 전용 84㎡가 756가구이고 시세는 17억 원 선에서 움직이고 있어요.



이번엔 천호동 구축 중에서 가성비 뛰어난 단지를 보러 왔어요. 천호태영인데요. 1999년 준공했고 649가구 중형 규모입니다. 강동역부터 걸어오니 5분 정도 걸렸는데 다소 경사가 있고 이면도로 쪽에 위치해 조용합니다. 천호역도 걸어갈 수 있는 거리입니다.



구축이지만 지하주차장을 갖춰서 주차난이 심하진 않아요. 단지 후문에는 노후한 상가들이 있습니다. 이곳도 래미안강동팰리스같이 천동초를 가는데 조금 멉니다. 전용 84㎡의 시세가 12억 원 선입니다. 재건축이나 리모델링 등 정비사업 이야기가 나올 법 하지만 조용한 편이에요. 왜냐하면 용적률이 315%이고 임대가 3분의 1 정도 되기 때문입니다.



아쉬운 교육, 편리한 생활 강동 밀레니얼 중흥 S클래스 가장 많이 바뀌는 곳이 천호역 사거리 일대입니다. 상업지역의 이점을 살려 초고층 주상복합이 잇따라 들어서고 있거든요. 집에서 백화점이나 대형마트를 걸어갈 수 있는 장점이 큽니다. 변화의 시작은 천호뉴타운 1구역을 재개발한 강동 밀레니얼 중흥 S클래스인데요. 위치나 규모 면에서도 뛰어나다는 평가를 받습니다. 상업지구에 들어선 주상복합이라 용적률이 516%에 달합니다. 2024년 입주한 999가구 규모입니다.



맞은편 더샵 강동 센트럴시티(천호 4구역)는 공사가 한창인데요. 천호역 바로 앞이라는 입지적 강점이 있습니다. 얼마 전 입주한 e편한세상 강동 프레스티지원(천호 3구역)은 535가구 규모입니다. 이 밖에 천호 3-1·3-2·3-3구역 등의 개발 압력도 더 커질 수 있겠죠.



물론 아쉬운 점도 있습니다. 번화하고 편리한 상업지구라는 건 사실 아이들이 공부할 만한 분위기나 환경은 아니라는 뜻일 겁니다. 예전에는 집창촌도 있었으니까요. 훗날 개발이 끝난다 하더라도 학교 문제는 이어질 것 같다는 이야기가 나옵니다. 이렇다 할 학원가가 조성되지 못한 데다 기존 학교가 멀고 통학로도 쾌적하진 못하거든요. 그래서 일단 신축 단지에 입주했다 자녀들의 교육을 위해 세를 놓고 고덕동 등으로 옮기는 가구가 늘고 있다는 게 인근 중개업소의 설명입니다.



김정은 한국경제 기자 | 사진 예수아 한국경제 PD 하지만 최근 시공사 선정에서 두 번째 유찰의 고배를 마셨습니다. 입찰 참가 신청을 한 업체가 없어 현장설명회도 개최하지 못했거든요. 사실 천호 A1-1구역의 예정 공사비는 3.3㎡당 840만 원 선으로 다른 공공재개발사업에 비해 꽤 높았는데도 말입니다. 사업성이 좋고 주민들이 마감재 수준을 높게 요청해 다른 구역 대비 높은 공사비가 책정됐다는 게 한국토지주택공사(LH) 측의 설명입니다.천호 A1-1구역 공공재개발사업은 천호동 467-61 일대 2만6548㎡ 부지에 지하 3층~지상 40층 규모의 공동주택 747가구를 건립합니다. 용적률 359.8%를 적용하게 되고요. 더블 역세권인 천호역과 올림픽대로, 강변북로 등이 가까워 교통 환경이 우수합니다.그 배후에 위치한 곳이 천호 A1-2구역인데요. 서울시 신속통합기획 방식을 통해 추진 속도를 높이고 있습니다. 또 천호동 338번지 일대 모아타운과 천호동 337-30번지 가로주택정비사업 등도 가세하며 한강변 주거벨트 형성에 한몫하고 있어요. 아직은 노후한 주택가가 밀집되고 정리되지 않은 모습이지만 훗날 한강변 신축으로 다시 태어날 수 있을 겁니다.래미안강동팰리스에 왔습니다. 2017년 입주한 999가구 규모인데, 최고층이 45층이에요. 멀리서도 눈에 잘 띄는 천호의 랜드마크 같은 초고층 단지입니다. 용적률이 830%에 달해요. 일부 고층 가구에서는 한강뿐 아니라 올림픽공원, 길동 생태공원까지 조망할 수 있어서 선호도가 높습니다. 엘리베이터가 많고 속도가 빨라 주민들 사이에선 큰 불편함이 없어요.5호선 강동역과 단지가 연결된 초역세권입니다. 강동역 1번 출구가 단지 내 지하주차장과 통하기 때문에 비나 눈이 와도 우산을 쓰지 않고 외출할 수 있는 거죠. 커뮤니티 센터에는 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 게스트하우스, 키즈카페 등이 조성됐는데요. 초창기엔 입주민을 위한 조식 서비스를 제공했지만 이용률이 저조해 중단했습니다.현대백화점, 이마트, 아울렛, 강동성심병원 등 다양한 생활편의시설이 가깝습니다. 잠실 상권은 20분 거리인데요. 잠실에는 롯데월드타워와 롯데백화점, 롯데마트, 에비뉴엘, 월드몰 등이 모여 있죠. 초등학교는 천동초에 배정되는데 15분 정도 걸어야 하는 다소 먼 거리입니다. 전용 84㎡가 756가구이고 시세는 17억 원 선에서 움직이고 있어요.이번엔 천호동 구축 중에서 가성비 뛰어난 단지를 보러 왔어요. 천호태영인데요. 1999년 준공했고 649가구 중형 규모입니다. 강동역부터 걸어오니 5분 정도 걸렸는데 다소 경사가 있고 이면도로 쪽에 위치해 조용합니다. 천호역도 걸어갈 수 있는 거리입니다.구축이지만 지하주차장을 갖춰서 주차난이 심하진 않아요. 단지 후문에는 노후한 상가들이 있습니다. 이곳도 래미안강동팰리스같이 천동초를 가는데 조금 멉니다. 전용 84㎡의 시세가 12억 원 선입니다. 재건축이나 리모델링 등 정비사업 이야기가 나올 법 하지만 조용한 편이에요. 왜냐하면 용적률이 315%이고 임대가 3분의 1 정도 되기 때문입니다.가장 많이 바뀌는 곳이 천호역 사거리 일대입니다. 상업지역의 이점을 살려 초고층 주상복합이 잇따라 들어서고 있거든요. 집에서 백화점이나 대형마트를 걸어갈 수 있는 장점이 큽니다. 변화의 시작은 천호뉴타운 1구역을 재개발한 강동 밀레니얼 중흥 S클래스인데요. 위치나 규모 면에서도 뛰어나다는 평가를 받습니다. 상업지구에 들어선 주상복합이라 용적률이 516%에 달합니다. 2024년 입주한 999가구 규모입니다.맞은편 더샵 강동 센트럴시티(천호 4구역)는 공사가 한창인데요. 천호역 바로 앞이라는 입지적 강점이 있습니다. 얼마 전 입주한 e편한세상 강동 프레스티지원(천호 3구역)은 535가구 규모입니다. 이 밖에 천호 3-1·3-2·3-3구역 등의 개발 압력도 더 커질 수 있겠죠.물론 아쉬운 점도 있습니다. 번화하고 편리한 상업지구라는 건 사실 아이들이 공부할 만한 분위기나 환경은 아니라는 뜻일 겁니다. 예전에는 집창촌도 있었으니까요. 훗날 개발이 끝난다 하더라도 학교 문제는 이어질 것 같다는 이야기가 나옵니다. 이렇다 할 학원가가 조성되지 못한 데다 기존 학교가 멀고 통학로도 쾌적하진 못하거든요. 그래서 일단 신축 단지에 입주했다 자녀들의 교육을 위해 세를 놓고 고덕동 등으로 옮기는 가구가 늘고 있다는 게 인근 중개업소의 설명입니다. . 추후 완공된다면 시세를 이끄는 대장 역할을 할 것 같다는 전망이 나와요 40층 높이의 랜드마크 단지로 조성됩니다 . 공공재개발 방식을 통해 최고 A1-1구역인데요 . 그중 가장 눈에 띄는 곳이 천호 . 한강과 맞닿아 있는 일부 구역이 서울 부동산 시장에서 희소성 높은 한강 조망권을 확보했기 때문입니다

서울 강동구 천호동은 좀 억울할 것 같아요. 따지고 보면 서울 내에서 입지가 훌륭한 편이고 한강변인데 그동안 노후한 상업지구와 유흥가 이미지가 워낙 강했죠. 하지만 이제는 서울 동남권 지역의 핵심 주거지가 되기 위해 다시 태어날 채비를 하고 있습니다. 천호뉴타운을 비롯해 신속통합기획, 모아타운 등 다양한 정비사업이 동시다발적으로 진행되고 있거든요. 완전히 다른 지도를 그리게 되는 거죠.강동구에서 가장 번화한 곳이 여기 천호동일 겁니다. 천호역을 중심으로 현대백화점이 자리 잡았고 이마트, 홈플러스, 아울렛 등 다양한 유통 편의시설이 있습니다. 문구완구 거리뿐 아니라 강풀만화거리, 쭈꾸미골목 등 놀거리가 아주 많습니다. 모여서 먹고 마시고 즐기기에 적합한 상권이 형성됐다는 뜻입니다. 근처에 상급병원인 강동성심병원까지 있거든요.천호역은 서울 지하철 5호선과 8호선이 만나는 더블 역세권입니다. 그래서 잠실, 여의도, 광화문으로 오가는 환승 수요가 고르게 분산되는 곳이고, 주요 업무지구의 접근성이 뛰어납니다. 차량 이용 시 올림픽대로와 천호대교, 강변북로, 상일IC, 외곽순환고속도로 진입이 쉽고요. 아래쪽엔 송파구가, 천호대교를 건너면 광진구죠.게다가 최근 부동산 시장의 핵심 요소인 한강까지 갖췄습니다. 한강변을 접하고 있거든요. 강동구가 수도권 동쪽에서 진입할 때 서울의 관문 역할을 합니다. 강동구 내에서도 특히 천호동이 다른 동네에 비해서 위치가 좋은 편에 속하죠. 게다가 2024년 개통된 8호선 연장선, 별내선을 통해 천호역의 관문 역할이 더 강화됐어요.국내 최대 규모인 둔촌동 올림픽파크포레온과 성내동 재개발 등 인근 지역도 시너지 효과를 내며 가치를 높이는 데 기여하고 있다는 평가가 나와요. 사실 상업지랑 주거지가 혼재돼 있는 모습이지만, 동시다발적인 개발을 진행하며 속도를 높이고 있어요. 대규모 주거벨트로 업그레이드가 가능할지 둘러보겠습니다.천호동 정비사업의 가장 큰 차별점은 단연 한강입니다