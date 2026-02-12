아영FBC 사진 제공

종합주류기업 아영FBC가 프랑스 샴페인 하우스 파이퍼하이직(Piper-Heidsieck)의 최상위 빈티지 샴페인 ‘레어 2013(RARE 2013, 750ml)’에 아트 스카프를 더한 ‘마제스틱 홀스 에디션(Majestic Horse Edition)’을 국내에 출시한다. 2026년 말의 해를 기념한 한정판 에디션이다.마제스틱 홀스 에디션은 파이퍼하이직 레어가 추구해온 ‘레어 스피릿(Rare Spirit)’을 확장한 프로젝트다. 샴페인과 아트 스카프를 하나의 패키지로 구성했으며 스카프 디자인은 디올·프라다 등 글로벌 럭셔리 하우스와 협업해온 아티스트 요한 마슬리아(Yohan Masliah)가 맡았다.서울을 현대적이고 역동적인 도시로 해석해 완성한 스카프 디자인은 강렬한 컬러와 붓 터치로 말의 형상을 표현한 것이 특징이다. 불꽃놀이처럼 터지는 듯한 색채 속 말의 실루엣은 새해의 에너지와 축제성을 상징한다. 스카프는 목, 손목, 가방 등에 연출 가능한 라이프스타일 아이템으로 활용할 수 있다.마제스틱 홀스 에디션은 샤르도네 70%, 피노 누아 30%를 블렌딩한 샴페인으로 최소 8년 이상의 리(Lees) 숙성과 1년간의 코르크 숙성을 거쳐 완성됐다. 시트러스, 금귤과 흰 꽃의 아로마가 섬세하게 펼쳐지며 플로럴한 향 위로 스파이시하면서도 은은한 스모키 뉘앙스가 균형을 이룬다. 긴 숙성을 통해 유지되는 신선한 산미와 미네랄리티, 깊고 긴 여운이 인상적이며 출시 직후 제임스 서클링 96점을 획득해 ‘전설적인 빈티지’로 평가받는 레어 2002와 비견되는 평가를 받았다.마제스틱 홀스 에디션은 신라면세점을 통해 먼저 선보이며, 이후 백화점 전 채널로 유통을 확대할 계획이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com