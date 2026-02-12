서울을 현대적이고 역동적인 도시로 해석해 완성한 스카프 디자인은 강렬한 컬러와 붓 터치로 말의 형상을 표현한 것이 특징이다. 불꽃놀이처럼 터지는 듯한 색채 속 말의 실루엣은 새해의 에너지와 축제성을 상징한다. 스카프는 목, 손목, 가방 등에 연출 가능한 라이프스타일 아이템으로 활용할 수 있다. 마제스틱 홀스 에디션은 샤르도네 70%, 피노 누아 30%를 블렌딩한 샴페인으로 최소 8년 이상의 리(Lees) 숙성과 1년간의 코르크 숙성을 거쳐 완성됐다. 시트러스, 금귤과 흰 꽃의 아로마가 섬세하게 펼쳐지며 플로럴한 향 위로 스파이시하면서도 은은한 스모키 뉘앙스가 균형을 이룬다. 긴 숙성을 통해 유지되는 신선한 산미와 미네랄리티, 깊고 긴 여운이 인상적이며 출시 직후 제임스 서클링 96점을 획득해 ‘전설적인 빈티지’로 평가받는 레어 2002와 비견되는 평가를 받았다.
마제스틱 홀스 에디션은 신라면세점을 통해 먼저 선보이며, 이후 백화점 전 채널로 유통을 확대할 계획이다.
