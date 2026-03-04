매물 끌어내기 총력전…용산·과천에 6만 호 ‘영끌’ 공급

집을 내놓을까, 버틸까. 정부가 다주택자의 매물 끌어내기에 총력을 기울이면서, 집주인들이 어떤 선택을 할지가 관심을 끌고 있다.

사진=한국경제

경기 과천시 주암동 일대. 정부는 이 지역에 위치한 경마장과 방첩사령부를 이전한 뒤 9800가구 규모의 주택을 공급할 예정이다. 사진=한국경제

정부가 세제 혜택 축소를 예고하는 동시에 실거주 의무 규제를 완화하는 방식으로 다주택자들의 주택 처분을 유도하고 있다. 시장도 반응하고 있다. 주택을 매도하려는 집주인이 늘어나면서 서울 매매 매물이 6만 건을 넘어섰다. 이에 따라 서울 아파트 가격 상승 폭은 둔화하는 모양새다.다만 업계에선 중장기적 집값 안정을 꾀하기 위해 가장 중요한 건 ‘공급 확대’라고 입을 모은다. 수요자들이 선호하는 지역에서 주택이 실제로 지어진다는 믿음을 수요자들한테 줘야 한다는 얘기다. 이를 위해선 지난 1월 말 내놓은 공급대책을 실현시키는 게 중요하다는 지적이 나온다. 정부는 유휴 국공유지 등을 활용해 2030년까지 수도권에서 6만 가구를 짓겠다고 발표했지만, 주민 반발 등 넘어야 할 ‘산’도 적지 않다는 평가가 나온다.다주택자 양도소득세 중과라는 제도가 있다. 양도세의 기본세율은 6~45%다. 하지만 조정대상지역 기준 다주택자는 더 많은 세금을 내야 한다. 2주택자는 20%포인트, 3주택 이상 보유자는 30%포인트의 가산세율이 붙는다. 주택 양도차익에 대해 최고 75%의 세율이 적용된다는 얘기다. 지방세까지 포함하면 세율은 최고 82.5%까지 뛴다. 다주택자의 경우 장기보유특별공제도 배제된다. 이 같은 양도세 중과 조치는 문재인 정부 시절인 2018년 4월 도입돼 2022년 5월까지 이어졌다.그러나 윤석열 정부는 다주택자에 대해 양도세 중과를 물리지 않고 계속 유예해 줬다. 세 부담이 너무 과도하다는 지적을 수용해서다. 이 유예 조치는 더 이상 지속되지 않게 됐다. 정부가 “더 이상의 유예는 없다”는 점을 분명히 밝혔기 때문이다. 오는 5월 9일이 기점이다. 지난해 나온 ‘10·15 대책’에 따라 서울 전역과 경기 과천, 광명, 성남(분당·수정·중원), 수원(영통·장안·팔달), 안양(동안), 의왕, 하남, 용인(수지) 등 지역이 조정대상지역으로 묶여 있다. 이 지역의 다주택자들이 양도세 중과 사정권에 들게 됐다.메시지는 간결하다. “5월 9일 전까지 집을 팔아라”라는 것이다. 다주택자들의 주택 처분으로 시중에 매물이 늘면, 천정부지로 치솟고 있는 서울 아파트값도 일부 진정될 수 있다는 판단이다. 그동안 ‘다중 규제’ 때문에 다주택자가 집을 팔고 싶어도, 처분하기 쉽지 않다는 지적도 제기됐다. 정부는 이를 위한 ‘퇴로’도 마련했다. 지역에 따라 최대 6개월의 잔금·등기 여유 시간을 준 게 대표적이다. 원래는 잔금 납부나 소유권 이전 등기를 기준으로 양도세 중과를 적용했다. 그러나 정부는 ‘계약일 기준’을 적용하기로 했다.수도권 주요 지역이 토지거래허가구역으로 지정되면서 구청 허가를 받는 데만 오랜 시간인 걸리고, 잔금 치르는 기간까지 고려하면 5월 9일까지 잔금·등기를 완료하기가 현실적으로 쉽지 않다는 지적을 받아들였다. 이에 따라 5월 9일까지 매매 계약만 마무리하면, 양도세 중과를 피할 수 있도록 했다. 원래부터 규제지역이던 서울 강남·서초·송파·용산구는 계약일로부터 4개월 이내에 잔금·등기 등 양도를 완료해야 한다. 지난해 10월에 신규 조정대상지역으로 지정된 수도권 기타 지역은 계약일로부터 6개월 내 양도를 마쳐야 한다.참고로 5월 9일까지 체결해야 하는 ‘계약’에 가계약이나 토지거래허가 전 사전거래약정은 포함되지 않는다. 재정경제부 관계자는 “5월 9일까지 매매 계약을 체결하고 계약금을 지급받은 사실이 증빙서류에 의해 확인되는 경우에 한해 계약 요건이 충족되는 것으로 본다”고 설명했다. 정부가 토지거래허가구역의 실거주 의무를 일부 완화한 것도 눈에 띈다. 토지거래허가구역 내 주택 매수인에겐 허가일로부터 4개월 이내에 해당 주택에 입주해야 한다는 실거주 의무가 부여된다. 이 규정에 따르면 세입자가 있는 집은 원칙적으로 매매가 금지된다.정부는 이에 세입자가 있는 물건에 한해 실거주 의무를 최대 2년 유예하기로 했다. 잔여 기간까지 임차인의 거주를 보장하고, 임대차 계약이 완료되면 매수자가 실거주를 해도 되도록 조정한 것이다. 실거주 의무 유예에 맞춰 주택담보대출 실행에 따른 전입신고 의무도 완화된다. 다만 이런 실거주 의무 유예 조치는 다주택자가 갖고 있는 주택을 무주택자에게 팔 때 적용된다. 만약 허가일로부터 잔여 임차 기간이 6개월 미만인 주택을 매수하는 경우라면, 무주택자 유무와 상관없이 매수가 가능하다.다주택자들 사이에선 “양도세 부담이 늘어나기 전에 주택을 처분하자”는 심리가 확산하고 있다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난 2월 12일 기준 서울의 매매 매물은 6만1755건으로 전월(5만6375건) 대비 9.5% 늘었다. 정부가 지난 2월 11일 실거주 의무 유예 방침을 밝히며 퇴로를 열어준 지 하루 만에 매물이 무려 1300건 쌓였다. 이 기간 송파(+30.2%), 광진(+26.3%), 성동(+24.3%), 서초(+19.1%), 강남(+17.3%) 등 인기 주거지역 위주로 매물 증가세가 두드러졌다.당초 시장에선 다주택자들이 서울 외곽 지역 집부터 처분할 것이란 관측이 적지 않았다. 그러나 실제론 강남권과 ‘한강벨트’ 등 선호지역에서 매물이 많이 나오고 있다. 매도하려는 사람들이 늘어나다 보니 아파트값도 안정을 되찾아 가고 있다. 한국부동산원에 따르면 2월 둘째 주(2월 9일 기준) 서울 아파트 매매 가격은 한 주 전보다 0.22% 올랐다. 집값 오름세는 53주째 지속됐지만, 상승 폭은 2주 연속 둔화했다. 다주택자들의 급매물이 하나둘 나오며 강남 핵심 지역에서도 호가를 수억 원씩 내린 매물이 등장하고 있다.임대사업자들이 갖고 있는 물량이 올해 대거 매매 시장에 풀리는 점도 주목할 만하다. 대한주택임대인협회와 국토교통부에 따르면 올해 서울에서 2만2822가구 아파트(공공지원민간임대와 기업형 임대 제외)의 등록임대주택 의무임대기간이 만료된다. 문재인 정부의 장려책으로 2018년 대거 늘어난 장기일반민간임대주택 만기가 올해 대거 도래하는 것이다. 내년과 2028년에도 각각 7000가구가 넘는 아파트가 등록임대주택에서 자동 소멸될 전망이다. 임대사업자는 8년간 전·월세 가격을 연간 5% 이상 올리지 않는 대신, 종합부동산세 합산 배제와 양도세 중과 등 세제 혜택을 받았다.의무임대기간이 종료되면 임대사업자의 종부세와 재산세 등 혜택이 사라진다. 이들의 보유세 부담이 큰 폭으로 오를 수 있다는 얘기다. 이런 이유 때문에 임대사업자들도 의무임대를 마무리하면 주택을 처분하려 할 유인이 커질 수 있다는 분석이 나온다. 의무임대기간이 끝나더라도 현재 임대사업자들의 양도세 중과 제외 혜택은 유지된다. 그러나 이재명 대통령은 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “한때 등록임대였다는 이유로 영구적으로 (양도세) 특혜를 줄 필요가 있냐는 의견도 있다”고 밝혔다.이를 두고 성창엽 대한주택임대인협회장은 “등록임대주택에 적용된 과세특례는 공공임대에 준하는 21가지 의무를 성실히 이행한 대가”라며 반발했다. 다만 시장에선 정부가 일반 다주택자에 더해 임대사업자의 매매 매물도 추가로 끌어낼 수 있는 조치를 취할 것이라는 평가가 적지 않다. 정부가 보유세 인상 카드를 꺼낼지도 관심사다. 양지영 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “보유세 인상이 시장 예측을 상회하고 대출 금리까지 반등하면 보유비용 부담에 따른 비자발적 매물 출회와 일시적 가격 조정이 나타날 수 있다”고 내다봤다.시장에선 정부의 이 같은 매물 끌어내기 전략이 중장기적으로도 효과를 낼 수 있을지에 대한 회의적인 시각도 나온다. 5월 9일 이후엔 오히려 ‘매물 잠김’ 현상이 극심해질 수 있다는 지적이다. 한 부동산 업계 관계자는 “매물을 끌어내더라도 전체 주택 재고가 변하는 건 아니다”며 “전체 주택 공급을 늘리는 게 가장 중요하다”고 강조했다. 정부가 올해 초 내놓은 ‘1·29 공급대책’의 후속 조치를 차질 없이 이행하는 게 필요하다는 의미다. 수도권의 유휴 국공유지와 공공기관 부지 등을 ‘영끌’해 약 6만 가구를 공급한다는 게 1·29 대책의 핵심이다.서울에선 총 3만2000가구를 짓는다. 용산국제업무지구(1만 가구), 노원구 태릉CC(6800가구), 용산 캠프킴(2500가구) 등이 주요 사업장이다. 경기도에선 과천 경마장(9800가구), 성남 금토2·여수2지구(6300가구) 등 서울 인접 지역 위주로 2만8000여 가구가 공급된다. 정부가 방향은 잘 잡았다는 평가가 나온다. 용산과 과천 등 모두 실수요자 선호도가 높은 지역이어서다. 이 지역에서 다수의 물량을 확보하면, 시장의 공급불안 심리를 크게 누그러뜨릴 수 있다는 전망이 나온다. 그러나 실제 착공 물량이 얼마나 될지 지켜봐야 한다는 주장도 나온다.각 사업장마다 적지 않은 과제가 있기 때문이다. 용산국제업무지구의 경우 적정 주택 규모를 두고 정부(국토교통부)와 서울시 사이 이견이 좁혀지지 않고 있다. 서울시는 최대 8000가구가 현실적이라는 입장이다. 태릉CC는 2020년 문재인 정부 당시 ‘8·4 공급대책’ 후보지에도 이름을 올린 곳이다. 주민 반발, 환경 훼손, 문화재 보호 등 여러 문제로 사업이 사실상 좌초됐다. 이번엔 첫 삽을 뜰 수 있을지 주목된다. 경마장에 약 1만 가구 주택을 짓겠다는 방침을 두고도 과천시와 한국마사회 노동조합은 반대 목소리를 내고 있다.일각에선 정부가 민간 재건축·재개발 활성화에도 적극 나서야 한다는 목소리도 나온다. 집 지을 땅이 부족한 서울에선 주택 공급의 80~90%가 민간에서 나오기 때문이다. 서울시는 당장 이주비 대출 규제 완화, 조합원 지위양도제한 등의 규제를 풀어줘야 한다고 요구하고 있다. 정부의 대출 규제로 인해 올해 서울에서만 약 3만1000가구 규모의 재건축·재개발 프로젝트 이주가 지연될 수 있다는 게 서울시 주장이다. 다만 정부는 도시정비사업 규제를 풀 경우 단기간 집값이 급등할 수 있다는 점을 우려하는 것으로 알려졌다.