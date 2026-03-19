북미 전력 ‘슈퍼사이클’ 타고 질주…HD현대일렉, 영업익률 27% 돌파

HD현대일렉트릭이 AI 데이터센터와 송배전 인프라 투자 확대에 힘입어 창사 최대 실적을 기록하며 연간 수주 목표를 초과 달성했다. 주가는 1년 만에 4배 급등했다. 증권가에서는 이 기업을 단순 경기민감주가 아닌 AI 전력 인프라 성장주로 재평가하고 있다.

전력망을 따라 초고압 송전선이 뻗어 있는 미국 플로리다주 웨스트 팜 비치 모습. 사진=연합AFP