북미 전력 ‘슈퍼사이클’ 타고 질주…HD현대일렉, 영업익률 27% 돌파

HD현대일렉트릭이 AI 데이터센터와 송배전 인프라 투자 확대에 힘입어 창사 최대 실적을 기록하며 연간 수주 목표를 초과 달성했다. 주가는 1년 만에 4배 급등했다. 증권가에서는 이 기업을 단순 경기민감주가 아닌 AI 전력 인프라 성장주로 재평가하고 있다.[종목 집중탐구] HD현대일렉트릭이 북미 전력 인프라 ‘슈퍼사이클’의 핵심 수혜주로 떠올랐다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산과 송·배전망 투자 확대에 힘입어 창사 이래 최대 실적을 올렸다. 경기민감 제조 업체에서 인프라 성장주로 재평가를 받고 있다는 분석이 나온다.
HD현대일렉트릭은 지난해 창사 이래 최대 실적을 거뒀다. 북미를 중심으로 한 전력기기 수요 확대가 실적을 견인했다. 지난해 영업이익은 9953억 원으로 전년보다 48.8% 증가했다. 매출은 4조795억 원으로 22.8% 늘었다. 순이익은 7318억 원으로 46.8% 증가했다. 영업이익률은 24.4%로 1년 새 4.3%포인트 상승했다. 특히 4분기 영업이익률은 27.6%로 분기 기준 사상 최고치를 기록했다.
북미發 ‘전력 특수’에 영업익 1조 눈앞
실적 개선의 핵심은 북미 시장이다. 북미 전력기기 매출은 29.7% 증가했다. 전체 해외 매출 비중은 81.3%에 달했고, 이 중 북미가 47.7%를 차지했다. 유럽 매출도 38.3% 늘며 10% 이상을 기록했다.
초고압 변압기와 고압 차단기 등 고수익 제품 판매 확대가 수익성을 끌어올렸다. 미국 애틀랜타 판매법인 재고가 매출로 전환되며 종속법인 매출은 전 분기 대비 3배 이상 급증했다. 일부 일회성 요인이 있었지만, 변압기 수출 단가 상승과 관세 비용 축소, 매출 증가에 따른 레버리지 효과가 맞물리며 개선 흐름이 이어지고 있다는 평가다.
수주도 목표를 웃돌았다. 지난해 연간 수주액은 42억7400만 달러로 연초 목표(38억2200만 달러)를 초과했다. 수주 잔고는 67억3100만 달러로 전년 대비 21.5% 늘었다. 올해는 수주 42억2200만 달러, 매출 4조3500억 원을 목표로 제시했다.
회사는 초고압 변압기, 고압 차단기 등 진입장벽이 높은 고부가 제품 중심의 선별 수주 전략을 이어가고 있다. 고객 인증 절차가 까다로운 제품군에 집중해 경쟁사 진입을 차단하고 있다는 설명이다.
회사 관계자는 “최근 미국 빅테크 기업들과 상당 물량의 배전기기 수주를 합의했다”며 “2029~2030년까지 초고압 변압기와 연계한 대형 계약이 이어질 것”이라고 말했다. 1년 새 주가 158% 급등…시총 35조 돌파
HD현대일렉트릭 주가는 실적 개선을 발판으로 가파른 상승세를 이어가고 있다. 최근 1년간 주가는 158% 급등했다. 지난 11일에는 99만8000원을 기록하며 100만 원 선에 근접했다. 지난해 4월 저점(26만4500원) 대비 약 4배 오른 수준이다. 시가총액은 35조 원을 넘어섰다.
증권가는 최근 급등에도 기존 전력기기 업종의 밸류에이션 잣대를 적용하기 어렵다고 보고 있다. 과거 전력기기 업종은 경기 확장기 수주 증가, 침체기 실적 악화 등 경기 사이클에 민감한 업종으로 분류됐다.
하지만 HD현대일렉트릭은 북미 전력망 투자 확대와 AI 데이터센터 증설이라는 구조적 수요에 올라탔다는 평가다. 단순한 경기민감주가 아니라 인프라 성장주로 성격이 바뀌고 있다는 분석이다.
미국 에너지부(DoE)에 따르면 2030년까지 필요한 신규 전력 공급량은 약 100기가와트(GW)에 달한다. 이 중 절반은 AI 데이터센터 관련 수요로 추정된다. 김광식 교보증권 연구원은 “북미 전력 시장은 경기 사이클보다 AI 데이터센터, 제조업 자동화, 전기화 등 구조적 변화에 직면해 있다”며 “전력기기 업체들이 이 같은 변화의 중심에서 수혜를 입고 있다”고 말했다.
친환경 설비 확장…“2030년 생산능력 5배로”
HD현대일렉트릭은 초고압직류송전(HVDC) 변압기 시장 진출을 추진한다. 고부가 전력기기 포트폴리오를 확대해 중장기 성장 동력을 강화하겠다는 전략이다.
회사는 HVDC 변환용 변압기 국산화 국책사업과 관련해 히타치에너지와 협력을 검토하고 있다. HVDC는 장거리 대용량 송전에 적합한 기술로, 해상풍력과 국가 간 전력망 연결 확대에 따라 수요가 늘고 있다. 회사 측은 “HVDC 기술력이 앞서 있는 만큼 중장기적으로 고부가가치 수주 확대가 가능하다”고 밝혔다. 친환경 전력기기 라인업 강화에도 속도를 내고 있다. 가스절연개폐장치(GIS)는 미국과 유럽을 중심으로 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 GIS 공장 증설도 검토 중이다. 유럽은 2050년 ‘넷제로(net-zero)’ 달성을 목표로 해상풍력 등 친환경 전력망 투자를 확대하고 있다.
배전기기 수요 증가에 대비한 설비 투자도 본격화한다. HD현대일렉트릭은 2026년부터 배전 스마트팩토리를 가동한다. 1차 증설 이후 연간 생산능력은 기존 1000억 원에서 2500억 원으로 2.5배 확대된다. 2030년까지는 5000억 원 규모로 추가 증설할 계획이다.
고부가 HVDC와 친환경 설비 확대, 스마트팩토리 도입을 통해 수익성과 생산성을 동시에 끌어올리겠다는 구상이다. 전력 인프라 전환 국면에서 장기 성장 기반을 다지겠다는 전략으로 풀이된다. 부채 비율 148%로 하락…“목표가 115만 원”
재무 건전성은 뚜렷하게 개선되고 있다. 성장 투자 확대 속에서도 현금 창출 능력을 강화하며 안정성을 높였다는 평가다. 지난해 3분기 기준 부채비율은 148.8%로 2분기 연속 하락했다. 순부채는 8분기 연속 감소했다. 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)도 2분기 연속 증가했다. 수익성 개선이 재무 지표 개선으로 이어졌다는 분석이다.
다만 변수도 있다. 북미와 국내 공장 증설 속도에 비해 수주가 기대에 못 미칠 경우 단기 부담이 될 수 있다. 환율과 미국 금리, 고객 납기 일정에 따라 분기별 실적 변동성도 커질 가능성이 있다.
그럼에도 관세 등 구조적 리스크는 상당 부분 완화됐다는 평가다. 고객 전가율이 높아지면서 비용 부담을 흡수할 수 있는 체력이 생겼다는 설명이다.
증권가는 대부분 ‘매수’ 의견을 유지하고 있다. 데이터센터 수요 확대와 고마진 제품 비중 증가를 반영해 일부 증권사는 목표주가를 100만~115만 원으로 올렸다. 현재 주가 대비 10% 이상의 상승 여력이 있다는 분석이다.
성종화 LS증권 연구원은 “글로벌 전력 인프라 전환 국면에서 기술력과 수주 경쟁력을 바탕으로 실적 개선이 이어질 것”이라며 “AI, 데이터센터, 탈탄소화 등 구조적 성장 트렌드에 올라탄 만큼 중장기 투자 매력이 충분하다”고 말했다. 전예진 한국경제 기자 ace@hankyung.com
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