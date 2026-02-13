폴스타코리아 사진 제공

스웨덴 전기차 브랜드 폴스타가 파인 스테이 큐레이션 플랫폼 스테이폴리오와 협업해 ‘폴스타 스테이(Polestar Stay)’를 선보인다. 브랜드가 지향해온 지속가능성과 미니멀한 디자인 언어를 여행 경험으로 확장한 고객 로열티 프로그램이다.프로그램은 폴스타 고객 전용 스테이 제공과 Polestar 4 차량 지원을 결합한 것으로 여행과 쉼을 하나의 여정으로 연결한 것이 특징이다. 특히 전기차 여행의 편의성을 고려해 전용 주차 및 무료 충전을 제공한다. 숙소에는 폴스타 전용 룸 스프레이와 지속가능한 소재로 제작한 베지터블 가죽 트레이 등 웰컴 기프트를 비치했다. 이 외에도 조식과 모닥불 파이어핏 프로그램 등 다양한 부가 혜택이 포함된다.대상은 폴스타 4를 신차로 구매한 리테일 고객 전원이다. 3월 1일부터 연 1회 이용할 수 있으며, 예약은 스테이폴리오 홈페이지 내 폴스타 고객 전용 페이지에서 진행한다. 차량 수령 및 반납은 폴스타 제주 핸드오버 존에서 이뤄지며, 이용 시 면허증(만 21세 이상)과 차량 키(디지털 키 포함)를 지참해야 한다. 예약금은 10만 원이다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com