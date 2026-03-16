“골디락스 장세…정교한 자산 배분이 승부처”

초고액 자산가(UHNW)들의 자산관리 경쟁이 달라지고 있다. 수익률 중심의 비교보다, 변동성을 얼마나 안정적으로 통제하느냐가 성과를 가르는 기준으로 떠오르고 있다. 선우성국 삼성증권 패밀리오피스센터 2지점장은 “이제 승부는 수익률이 아니라, 자산배분의 정교함과 변동성 관리에서 갈린다”고 말했다.

(뒤쪽 왼쪽부터) 유경준 수석PB, 박영미 수석PB, 박민선 수석PB, 박진영 PB팀장, 권홍섭 수석PB, 윤서영 PB팀장 (앞쪽) 선우성국 2지점장

2026년 2월 현재, 글로벌 자산 시장은 비교적 안정적인 ‘골디락스(goldilocks: 이상적인 경제 상태)’ 국면을 이어가고 있다. 금리 인하 사이클은 막바지에 접어들었고, 경기는 침체보다는 완만한 확장 흐름을 보이고 있다. 다만 이 같은 환경을 바라보는 초고액자산가(UHNW)들의 문제의식은 과거와 확연히 달라졌다. 단기 지수 흐름이나 유행하는 테마보다, 이미 축적한 자산을 어떤 구조로 관리하고 이를 어떻게 다음 세대로 이어갈 것인가가 더 중요한 화두로 떠오르고 있다.선우성국 삼성증권 패밀리오피스센터 2지점장은 2026년 자산관리 시장을 관통하는 키워드로 ‘실적이 수반되는 골디락스’를 제시했다. 그는 과거처럼 미국 중심의 일방적인 경기 확장이 아니라, 보다 균형 잡히고 다변화된 확장 국면에 접어들었다고 진단했다. 관세 불확실성이 낮아진 가운데 확장적 재정 정책과 중립적 통화 정책의 조합이 시장을 지지하는 구조라는 설명이다.그는 이번 골디락스 국면의 성격이 과거와는 다르다고 덧붙였다. 과거에는 미국 중심의 자산 랠리가 시장을 이끌었다면, 지금은 한국과 일본, 유럽까지 시장 주도 흐름이 분산되는 양상이 나타나고 있다는 것이다. 선우 지점장은 “자산 시장에서도 성장의 축이 한곳에만 쏠리지 않는, 보다 다변화된 확장 국면으로 접어들었다는 점이 이번 사이클의 특징”이라고 설명했다. 다만 그는 유동성 확장이 언제까지 이어질 수 있을지는 계속 점검해야 할 변수라며, 유동성 환경이 바뀔 경우 지금의 랠리 역시 속도 조절이 불가피할 것이라고 덧붙였다.금리 인하 사이클이 안정 국면에 접어들면서, 시장에서는 ‘현금 중심 방어’에서 ‘공격적 자산 재배분’으로의 전환이 거론된다. 그러나 선우 지점장은 이 흐름을 보다 구조적인 관점에서 해석했다. 초고액자산가들 역시 단기적인 시황 대응보다는 5년 이상 중장기 관점의 전략적 자산 배분 모델을 중심으로 포트폴리오를 관리하고 있으며, 이는 단순한 분산투자가 아니라 톱다운 방식의 체계적인 자산관리라는 설명이다.유동성 관리에 대해서도 비교적 명확한 기준을 제시했다. 그는 패밀리오피스 고객들의 경우 유동성 비중을 대체로 10~15% 수준에서 관리하고 있다고 밝혔다. 고객마다 상황은 다르지만, 최근처럼 유동성이 이미 충분히 공급된 환경에서는 과도한 현금 보유가 오히려 기회비용이 될 수 있다는 판단이다. 골디락스 국면에서는 자산 증식이 가능한 영역에 일정 부분 비중을 싣는 전략이 합리적일 수 있다.현재 삼성증권의 하우스뷰는 한국 증시에 대한 최선호 의견을 유지하고 있다. 그는 인공지능(AI) 시대의 핵심 인프라인 전력, 반도체, 제조업 밸류체인이 가장 완성도 높게 구축된 시장이 한국이라고 평가했다. 피지컬 AI 시대로 넘어가는 과정에서 한국 기업들의 역할은 더 커질 수밖에 없으며, 실제로 고객 포트폴리오에서도 국내 주식 비중을 점진적으로 상향 조정하는 흐름이 이어지고 있다고 덧붙였다.최근 고객 포트폴리오에서 가장 두드러지는 변화로 그는 국내 주식 비중 확대를 꼽았다. 글로벌 투자은행(IB)들이 한국 증시의 밴드(지수 범위)를 상향 제시하고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 대표 기업들의 목표주가 상향이 이어지면서 한국 기업과 시장을 바라보는 시각 자체가 달라지고 있다는 것이다.그는 이제는 단순히 ‘저평가’ 논리로 접근하는 구간이 아니라, AI 투자 사이클과 제조업 밸류체인 측면에서 한국 기업들이 구조적인 경쟁력을 다시 평가받고 있다는 점이 더 중요하다고 설명했다.자산 배분 측면에서 그는 장기적으로 국내 주식과 해외(특히 미국) 주식 비중을 4대6 정도로 제시했다. 다만 전술적 관점에서는 고객의 자산 구조와 세제 효과, 최근 시장 흐름을 감안해 국내 주식의 비중을 확대(overweight)하는 전략을 취하고 있다고 밝혔다.2026년을 앞두고 고객 가문들이 주목하는 대체투자에 대해 그는 이제는 수익률 그 자체보다 포트폴리오 변동성을 어떻게 완충할 수 있는지가 더 중요해졌다고 진단했다. 대체투자의 가장 큰 장점은 전통자산과의 낮은 상관관계에 있으며, 변동성이 커질수록 포트폴리오 전체의 흔들림을 완충하는 역할이 더욱 부각된다는 것이다.특히 최근에는 사모펀드 구주 거래(세컨더리) 시장과 사모대출(private debt)에 대한 관심이 높아지고 있다.그는 고금리 환경에서 위축됐던 인수합병(M&A) 시장이 2025년 하반기부터 팬데믹 이전 수준을 회복하고 있으며, 과거 고밸류에이션에 거래됐던 딜들이 구주 거래로 나오면서 오히려 진입 기회가 생기고 있다고 설명했다. 사모대출의 경우 경쟁 심화로 기대수익률은 다소 낮아질 수 있지만, 선순위 대출 구조와 금융 약정(covenant) 조건을 감안하면 여전히 포트폴리오의 안정적인 현금흐름 자산으로서 의미가 크다고 평가했다.그는 변동성이 커질수록 수익률보다 리스크 관리가 더 중요해진다고 강조했다. 자산 규모가 커질수록 목표는 수익률 자체보다 변동성을 얼마나 안정적으로 관리하느냐에 가까워지며, 초고액자산가일수록 특정 자산에 쏠리기보다 자산 배분 모델을 얼마나 일관되게 유지하느냐를 더 중시하는 경향이 뚜렷하다는 설명이다.AI는 이제 단기 테마를 넘어 실적 검증의 단계로 접어들었다. 선우 지점장은 AI 사이클이 생성형에서 피지컬로 진화하고 있으며, 하이퍼스케일러들의 대규모 설비투자가 이어지는 과정에서 누가 밸류체인의 수혜자가 되는지가 핵심이라고 강조했다. 특히 AI 투자 사이클 전반에 걸쳐 경쟁력을 갖춘 한국 기업들을 지속적으로 주목할 필요가 있으며, 단순히 AI라는 키워드에 베팅하기보다 실제로 이익 체력이 뒷받침되는 기업과 인프라를 중심으로 장기 분산투자 하는 전략이 패밀리오피스 관점에서 더 합리적이라고 설명했다.그가 꼽는 또 하나의 변수 역시 AI 투자다. 이익잉여금으로 투자를 감당할 수 있는 기업과, 차입에 의존해야 하는 기업 간의 격차가 점점 더 벌어질 수 있으며, AI 투자에 대한 시장의 질문이 수익성으로 옮겨 가는 순간 변동성이 확대될 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.세대 간 투자 성향의 변화도 뚜렷하다. 그는 1세대 자산가들이 주식·채권 중심의 전통자산에 집중했다면, 2·3세 자산가들은 자산 배분과 포트폴리오 구조를 먼저 보는 경향이 강하다고 진단했다. 금·은 같은 원자재, 대체자산, 가상자산 등으로 투자 스펙트럼이 넓어지고 있다는 것이다.이에 대응해 삼성증권은 자산배분형 외부위탁운용(OCIO) 모델을 통해 보다 체계적인 포트폴리오 관리와 분산투자를 지원하고 있으며, 실제로 젊은 자산가일수록 이러한 구조적 운용 모델의 활용도가 높아지고 있다고 덧붙였다.패밀리오피스의 역할 역시 빠르게 진화하고 있다. 기업 지분 매각 이후 대규모 현금을 보유한 오너, 이익잉여금이 누적된 오너 기업 등 고객 유형이 다양해지면서 니즈 역시 세무, 부동산, 자산관리 전반으로 확장되고 있다.그는 최근 패밀리오피스 고객이 빠르게 늘어난 배경으로 기업 매각과 지분 정리 등 ‘투자 회수(exit)’ 사례의 증가를 꼽았다. 과거보다 기업을 매각하거나 구조를 재편하는 선택지가 훨씬 보편화되면서, 대규모 자금 유입과 함께 세금, 승계, 자산 운용에 대한 종합적인 솔루션 수요가 동시에 늘고 있다는 설명이다.아울러 선우 지점장은 2026년을 골디락스 국면 속에서도 구조적 옥석 가리기가 더 중요해지는 해로 정의했다. 그리고 그 해답은 공격적인 베팅이 아니라, 정교한 자산 배분과 리스크 관리에 있다고 거듭 강조했다.2021년 말 론칭한 NH투자증권의 패밀리오피스 서비스는 올해 1월 현재 231가문이 함께하고 있다. 지난해 8월 가입 기준을 100억 원에서 300억 원으로 상향했음에도 불구하고 신규 가입 고객들이 꾸준하게 증가하고 있는 추세다. 특히 2025년 신규 가입 고객들 가운데 약 35%는 서비스 가입을 위해 타사에서 자금을 이전해 가입한 고객이다. 오태동 NH투자증권 프리미어 블루본부장(상무)은 “시장의 인지도와 고객들의 만족도가 크게 높아졌다”고 평가했다.NH투자증권의 패밀리오피스 서비스는 가문이 갖고 있는 각종 니즈에 대해 단순히 방향성을 자문하는 데서 그치지 않는다. 현실적인 해결 지점까지 도달할 수 있는 ‘완성형 서비스’를 지향한다. 특히 패밀리오피스 서비스는 PB의 역량과 고객을 위한 시스템이 핵심이다. 과거에는 고객들이 투자를 위한 자산관리 수단으로 PB를 활용했다면, 최근에는 자산관리뿐만 아니라 전체 가문관리를 위한 파트너로서 PB가 함께하고 있다. 또한 전문적인 지식과 컨설팅 경험이 풍부한 PB와 본사의 전문 조직이 실시간으로 협업하고 있다는 것이 NH투자증권의 차별화된 강점이다. 부유층 고객만을 위한 TAX센터가 마련돼 있을 뿐만 아니라, 자산관리컨설팅부가 전문성 있는 컨설팅을 제공한다.자산관리 컨설팅 외에도 상속·증여, 가업승계, 가족법인을 통한 승계 방안도 설계해준다. 사회공헌·기부, 부동산 투자, 유언대용신탁 등 고객 니즈에 따른 맞춤형 컨설팅도 제공한다. 가족법인 설립 및 운영, 사회공헌재단 설립 등과 관련해서는 법인(재단) 설립 과정과 설립 이후의 사후관리까지 직접 지원하고 있다. 외부 전문 업체와 협업을 하는 과정에서 발생하는 컨설팅 비용도 일정 부분 NH투자증권에서 지원한다.올해는 고객들의 만족도를 더욱 높이기 위해 새로운 솔루션도 고민하고 있다. 우선 패밀리오피스 고객들 가운데 약 50%가 현직 최고경영자(CEO)라는 데서 착안해, 패밀리오피스 고객의 회사 경영을 직접적으로 지원하기 위한 프로그램을 마련하고 있다. 우선 기업의 기업공개(IPO), 홍보(PR), 기업설명회(IR), 공시 전략 컨설팅 서비스를 본격적으로 제공하기 위해 삼일회계법인과 업무제휴를 진행했다. 고객이 경영하는 회사를 위한 실무적 지원뿐만 아니라 기업의 밸류업을 위한 지원을 아끼지 않을 예정이다.차세대 고객을 위한 프로그램도 준비 중이다. 올해 진행할 신규 프로그램은 ‘N2, Next-Leader’s Forum’이다. 미래에 가문을 이끌어 갈 차세대 고객을 위한 프로그램으로, 20~30대 영리치들을 대상으로 자산관리 교육을 진행할 예정이다. 또 영리치 고객 간의 네트워크를 자연스럽게 형성할 수 있는 프로그램도 마련할 계획이다. 오는 3월 19일 오리엔테이션을 시작으로 연간 프로그램을 이어간다.올해는 양적 성장보다는 질적 성장을 최우선 과제로 삼고 있다. 단기적으로는 가문과 함께하는 ‘원팀’으로서의 신뢰를 구축하는 데 중점을 둘 계획이다. 자산관리, 기업 성장, 가업승계, 가치 실현에 이르기까지 각 단계에서 부딪치게 될 문제들에 대해 최적의 솔루션을 제시하는 것이 NH투자증권 패밀리오피스 서비스의 목표다.중장기적으로는 글로벌 멀티패밀리오피스인 HSBC, UBS, CITI, 골드만삭스 등과 같은 수준의 고도화된 서비스를 제공할 수 있는 글로벌 플랫폼을 구축해 나가겠다는 포부다. 오 본부장은 “가문의 집사 역할을 하는 PB 역량을 강화하고 금융 상품 판매 중심의 서비스에서 벗어나 고객 맞춤형 컨설팅 서비스를 강화하는 방향으로 빠르게 변화하고 있다”며 “진정한 K-패밀리오피스로 자리매김할 것”이라고 말했다.