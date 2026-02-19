심은경, 데뷔 후 첫 한국 연극 무대 선택… 국립극단 ‘반야 아재’ 출연 확정

한국 배우 최초로 일본 키네마 준보 여우주연상을 수상하며 세계적인 존재감을 입증한 배우 심은경이 데뷔 후 처음으로 한국 연극 무대에 오른다.심은경의 소속사 팡파레는 19일 “배우 심은경이 국립극단의 신작 연극 <반야 아재>에서 ‘서은희(쏘냐)’ 역으로 출연을 확정 짓고, 한국에서의 첫 연극 무대에 도전한다”고 밝혔다. 한국과 일본 양국에서 최우수 여우주연상을 모두 수상하며 연기력을 인정받아온 심은경이 차기 행보로 연극을 선택했다는 소식에 공연계와 영화계의 이목이 동시에 집중되고 있다.국립극단(단장 겸 예술감독 박정희)이 선보이는 <반야 아재>는 러시아 문학의 거장 안톤 체호프의 <바냐 아저씨>를 한국적 정서로 재해석한 작품이다. 번역은 장한, 번안·연출은 조광화가 맡았다. 삶의 부조리와 인간의 운명을 애잔하면서도 경쾌한 희극성으로 풀어낸 19세기 원작을 바탕으로, 오늘날 우리의 현실과 고전의 보편성을 한 무대 위에 펼쳐낼 예정이다.심은경은 극 중 ‘박이보(바냐, 조성하 분)’의 조카이자 순박하고 성실한 인물 ‘서은희(쏘냐)’ 역을 맡아 주연으로 무대에 선다. 서은희는 짝사랑의 아픔과 외모 콤플렉스를 안고 살아경지만, 묵묵히 자신의 삶을 견뎌내는 인물이다. 심은경은 이 역할을 통해 고전의 깊이에 자신만의 섬세한 감정을 더할 것으로 기대를 모은다.심은경은 소속사를 통해 “매번 작품을 대할 때마다 연기는 여전히 어렵고 새로운 숙제처럼 느껴진다. 무대라는 공간에서 관객의 숨결을 직접 느끼며 호흡할 수 있게 되어 설레는 동시에 무거운 책임감도 느낀다”며 “남은 기간 성실히 준비해 무대를 찾아주실 관객분들께 마음에 남을 작은 울림을 전해드리고 싶다”고 소감을 전했다.이번 작품에는 조성하, 손숙, 남명렬, 기주봉, 정경순 등 한국 연극계를 대표하는 배우들도 함께 출연해 기대를 더한다. 국내외를 넘나들며 독보적인 커리어를 쌓아온 심은경이 연극 무대의 거장들과 어떤 시너지를 보여줄지 주목된다.한편, 국립극단 <반야 아재>는 오는 5월 22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 공연되며, 예매는 국립극단, 국립극장, NOL티켓 홈페이지를 통해 가능하다.