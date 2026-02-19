심은경, 데뷔 후 첫 한국 연극 무대 선택… 국립극단 ‘반야 아재’ 출연 확정

심은경의 소속사 팡파레는 19일 “배우 심은경이 국립극단의 신작 연극 <반야 아재>에서 ‘서은희(쏘냐)’ 역으로 출연을 확정 짓고, 한국에서의 첫 연극 무대에 도전한다”고 밝혔다. 한국과 일본 양국에서 최우수 여우주연상을 모두 수상하며 연기력을 인정받아온 심은경이 차기 행보로 연극을 선택했다는 소식에 공연계와 영화계의 이목이 동시에 집중되고 있다.
국립극단(단장 겸 예술감독 박정희)이 선보이는 <반야 아재>는 러시아 문학의 거장 안톤 체호프의 <바냐 아저씨>를 한국적 정서로 재해석한 작품이다. 번역은 장한, 번안·연출은 조광화가 맡았다. 삶의 부조리와 인간의 운명을 애잔하면서도 경쾌한 희극성으로 풀어낸 19세기 원작을 바탕으로, 오늘날 우리의 현실과 고전의 보편성을 한 무대 위에 펼쳐낼 예정이다.
심은경은 극 중 ‘박이보(바냐, 조성하 분)’의 조카이자 순박하고 성실한 인물 ‘서은희(쏘냐)’ 역을 맡아 주연으로 무대에 선다. 서은희는 짝사랑의 아픔과 외모 콤플렉스를 안고 살아경지만, 묵묵히 자신의 삶을 견뎌내는 인물이다. 심은경은 이 역할을 통해 고전의 깊이에 자신만의 섬세한 감정을 더할 것으로 기대를 모은다.
심은경은 소속사를 통해 “매번 작품을 대할 때마다 연기는 여전히 어렵고 새로운 숙제처럼 느껴진다. 무대라는 공간에서 관객의 숨결을 직접 느끼며 호흡할 수 있게 되어 설레는 동시에 무거운 책임감도 느낀다”며 “남은 기간 성실히 준비해 무대를 찾아주실 관객분들께 마음에 남을 작은 울림을 전해드리고 싶다”고 소감을 전했다.
이번 작품에는 조성하, 손숙, 남명렬, 기주봉, 정경순 등 한국 연극계를 대표하는 배우들도 함께 출연해 기대를 더한다. 국내외를 넘나들며 독보적인 커리어를 쌓아온 심은경이 연극 무대의 거장들과 어떤 시너지를 보여줄지 주목된다.
한편, 국립극단 <반야 아재>는 오는 5월 22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 공연되며, 예매는 국립극단, 국립극장, NOL티켓 홈페이지를 통해 가능하다.
