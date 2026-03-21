전통주 버리고 빅테크로…조지 소로스, 아마존·구글에 베팅

소로스 펀드 매니지먼트는 지난 2025년 3분기 리밸런싱을 통해 플랫폼 경쟁력이 견고한 아마존, 구글, 애플 등 대형 기술주 비중을 대폭 확대했다. 상승 여력이 제한적이라고 판단한 전통적 방어주와 인프라 종목은 과감히 정리하고, S&P500 동일가중 ETF를 신규 편입했다.

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‘헤지펀드의 전설’ 조지 소로스가 이끄는 소로스펀드매니지먼트가 지난해 3분기 구글과 아마존을 대거 사들인 것으로 확인됐다. 반세기 넘게 ‘거시 투자자’로 불려 온 소로스는 장기 보유를 통해 복리 수익을 쌓아 온 전통적 운용사들과는 결이 다르다.그는 변곡점에서 과감히 움직이고, 승산이 기울었다고 판단되면 공격적으로 베팅한다. 반대로 기대수익이 줄어들었다고 느끼는 순간에는 주저 없이 포지션을 정리하는 것이 특징이다. 헤지펀드로 막대한 부를 축적한 뒤 현재는 가문 자산을 운용하는 패밀리오피스로 전환해 규모는 과거보다 줄었지만, 월가 투자자들은 여전히 그의 자금 흐름을 예의주시하고 있다.2025년 3분기에도 소로스의 포트폴리오는 활발히 움직였다. 3분기 기준 소로스펀드매니지먼트는 약 70억2000만 달러 규모의 상장주식 자산을 보유하고 있으며, 184개 종목에 분산투자를 했다. 평균 보유 기간은 4개 분기에 불과하다. 이 높은 회전율 자체가 적극적인 리밸런싱 전략을 보여주는 대목이다.1970년 설립된 소로스펀드매니지먼트가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 13F 공시에 따르면, 소로스는 2025년 3분기 아마존과 구글의 비중을 크게 확대했다. 13F는 운용자산 1억 달러 이상 기관투자가가 분기마다 제출하는 보유 종목 보고서로, 이를 통해 미국 기관들의 투자 흐름을 파악할 수 있다.3분기 가장 두드러진 변화는 소수 종목에 대한 대규모·집중적 추가 매수였다. 아마존은 약 4억500만 달러어치 매수되며 포트폴리오 비중 1위 종목으로 올라섰다. 아마존웹서비스(AWS), 글로벌 물류 네트워크, 장기적인 영업 레버리지를 기반으로 거시 변동성 속에서도 복리 성장이 가능한 구조적 플랫폼이라는 판단이 반영된 것으로 해석된다.알파벳 역시 약 1억5300만 달러 규모로 추가 매수됐다. 웨일즈위즈덤에 따르면 소로스는 2분기에도 구글 주식을 2만6960주 보유하고 있었지만, 3분기에는 이를 65만8367주로 24배 가까이 늘렸다. 포트폴리오 비중도 0.1%에서 2.3%로 뛰어올랐다. 이는 견고한 현금흐름과 데이터 기반 수익화 구조에 대한 신뢰를 보여준다. 단기적인 인공지능(AI) 열풍에 올라탄 베팅이라기보다는 장기 플랫폼 경쟁력에 무게를 둔 추가 매수로 풀이된다.애플 역시 눈에 띄는 추가 매수 종목 중 하나다. 3분기에는 약 7400만 달러를 추가로 사들였다. 소규모 보유 상태에서 비중을 빠르게 확대했다는 점에서 기술주 내에서도 보다 방어적인 성격을 강화한 것으로 해석된다. 투기적 성장주보다는 탄탄한 재무 구조와 견고한 생태계, 안정적인 자본 환원 정책에 방점을 찍은 선택으로 보인다.신규 매수 가운데 주목할 만한 종목은 1억5500만 달러 규모로 편입한 인베스코 S&P500 동일가중 ETF(RSP)다. RSP는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 500개 종목을 시가총액과 무관하게 약 0.2%씩 동일 비중으로 담는 상품이다. 대형 기술주 쏠림을 완화하고 중소형·가치주의 비중을 상대적으로 높이는 효과가 있어, 지수 과열 구간에서 균형을 맞추기 위한 전략적 선택으로 해석된다.반면 일부 종목은 과감히 털어냈다. 리버티 브로드밴드는 약 1억100만 달러를 전량 매도했다. 소로스 펀드는 2분기에 리버티 브로드밴드(LBRDK) 지분을 약 28.6% 늘려 144만 주까지 확대했다가, 한 분기 만에 전량 처분했다.브라운앤브라운 역시 약 9700만 달러를 매도하며 사실상 전량(99.2%)에 가까운 수준으로 정리했다. 1939년 설립된 미국 최대 보험 중개·브로커 회사로, 기업, 개인, 정부 기관을 보험사와 연결해 재산·상해·직원 복리후생 보험 등을 판매한다. 안정적인 수수료 기반 사업 구조를 갖췄지만, 상승 여력이 상당 부분 가격에 반영됐다고 판단해 자본을 회수한 것으로 풀이된다.약 9500만 달러 규모의 에어캡 홀딩스도 전량 정리됐다. 항공기 리스 및 글로벌 항공 수요에 대한 노출을 제거하면서 포트폴리오를 한층 단순화했다는 해석이 나온다.폐기물 관리 및 인프라 서비스 분야에 대한 비중도 낮췄다. GFL 엔바이런멘털은 약 9600만 달러 규모로 매도되며 비중이 크게 축소됐다. 해당 테마를 완전히 포기했다기보다는 전반적인 위험 관리 차원의 조정으로 보는 시각이 우세하다.소로스의 이번 리밸런싱은 그의 오랜 투자 철학을 다시 보여준다는 평가를 받는다. 과대평가 된 자산에서는 신속히 물러서고, 비대칭적 상승 여력이 남아 있는 영역에 자본을 재배치하는 전략이다. 방어적이지만 성장 탄력이 제한적인 종목은 정리하고, 플랫폼과 기술 중심 자산으로 무게중심을 옮긴 결정으로 풀이된다.