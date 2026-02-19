제이콥앤코 x 휴먼 메이드, 스트리트 컬처의 두 거장 '퍼렐과 니고'의 조우를 기념하다

10일 간의 한정 프리오더 진행... 'Jacob & Co. x HUMAN MADE HEART PENDANT’ 공개

하이 주얼리 및 워치 메이커 제이콥앤코(Jacob & Co.)은 팝 아티스트 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams)의 경매 플랫폼 '주피터(JOOPITER)'와 함께 진행 중인 'Objects of Brilliance' 경매의 일환으로, 니고(NIGO)가 설립한 패션 레이블 휴먼 메이드(HUMAN MADE)와의 특별 협업 주얼리를 공개했다.이번 협업은 단순히 브랜드 간의 만남을 넘어, 지난 20여 년간 제이콥앤코가 퍼렐 윌리엄스, 그리고 니고와 함께 쌓아온 창의적 유대감의 정수를 보여준다. 세 인물이 공유해온 독보적인 비전과 미학은 지난 30여 년간 패션과 음악, 스트리트 컬처 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳐왔다. 특히 흥미로운 지점은 현재 문화 권력의 정점에 서 있는 퍼렐과 니고를 처음 연결한 인물이 바로 제이콥앤코의 설립자, '제이콥 아라보'였다는 사실이다.서사의 시작은 2000년대 초로 거슬러 올라간다. 당시 니고는 퍼렐 윌리엄스를 위해 제이콥 아라보가 디자인한 파격적인 주얼리 피스들에서 깊은 영감을 받아 커스텀 작업을 의뢰했다. 두 천재의 취향과 에너지가 일치함을 직감한 제이콥은 즉석에서 이들의 만남을 주선했고, 이 운명적인 조우는 현대 대중문화의 흐름을 바꾸는 기폭제가 되었다. 의기투합한 퍼렐과 니고는 곧바로 협업에 착수해 빌리어네어 ‘보이즈 클럽’과 ‘아이스크림’을 론칭했으며, 일본의 ‘베이프’를 미국 시장에 성공적으로 안착시키며, 럭셔리와 스트리트웨어의 경계를 허무는 선구자적 행보를 이어왔다.이번에 공개된 ‘Jacob & Co. x HUMAN MADE HEART PENDANT’는 두 거장의 만남이 시작된 역사적 순간을 박제한 하나의 오브제다. 휴먼 메이드를 상징하는 아이코닉한 하트 모티프는 제이콥앤코의 정교한 세공 기술과 균형 잡힌 비율을 통해 고결한 주얼리 피스로 재해석되었다. 지난 30년간 퍼렐과 함께 100점이 넘는 대담한 커스텀 피스를 현실로 구현해온 제이콥앤코의 장인정신은, 이번 펜던트에서도 볼드한 존재감과 일상적인 세련미 사이의 완벽한 합일점을 찾아냈다.스트리트웨어 역사상 가장 영향력 있는 인물들의 우정과 혁신을 상징하는 이번 리미티드 에디션은 2월 19일부터 단 10일간 한정 프리오더로 진행된다. 구매는 제이콥앤코, 주피터, 휴먼메이드 공식 웹사이트를 통해 가능하며, 소장 가치가 높은 만큼 전 세계 수집가들의 뜨거운 관심이 예상된다. 제이콥앤코 관계자는 "이번 펜던트는 단순히 아름다운 주얼리를 넘어, 패션과 음악 그리고 럭셔리 문화의 흐름을 재정의한 두 인물의 우정과 혁신을 상징하는 작품"이라고 밝혔다.양정원 기자 neiro@hankyung.com