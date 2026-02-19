다이슨 펜슬 워시는 본체 손잡이의 지름은 38mm, 전체 무게는 2.2kg이다. 실제 사용 시 손에 전달되는 체감 하중은 약 380g 수준이다. 최대 170°까지 눕혀 사용할 수 있어 15cm 높이의 낮은 가구 아래나 협소한 공간까지 접근이 가능하다. 필터가 없는 필터 프리 시스템도 특징이다. 이를 통해 세균 번식과 악취, 세척 부담을 줄이는 방향으로 설계했으며, 필터 막힘에 따른 성능 저하 가능성을 최소화했다.
헤드에는 1cm²당 6만4,000개의 고밀도 필라멘트로 구성한 마이크로파이버 롤러를 탑재했다. 고속 회전 과정에서 젖은 오염과 마른 이물질을 동시에 제거하고, 오염수와 이물질을 지속적으로 분리·배출한다. 8개 지점 물 공급 시스템이 청수(淸水)를 일정하게 분사하며, 두 가지 수분 공급 모드를 통해 오염 정도에 맞춰 물 사용량을 조절할 수 있다. 다이슨의 최고기술책임자(CTO) 존 처칠은 “다이슨은 제품을 더 작고 가볍게 만드는 동시에 성능을 획기적으로 향상시키는 데 집중하고 있다”며 “펜슬워시는 이러한 철학을 물청소에 적용한 결과로, 가장 슬림하고 초경량 구조를 구현했다”고 밝혔다. 이어 “수분 공급, 오염 분리, 오염수 제거 기술로 깨끗한 물만 사용해 간편하고 위생적인 청소를 구현하며, 필터 프리 시스템을 적용해 다이슨 엔지니어링의 정밀함과 파워를 동시에 제공한다”고 밝혔다.
이승률 기자 ujh8817@hankyung.com
