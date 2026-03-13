봄의 미각을 깨우다

호텔에서 만끽하는 싱그러운 봄.

반얀그룹의 카시아 속초 카페 & 베이커리 ‘호라이즌’에서는 본연의 맛과 영양의 균형에 집중한 시즌 한정 식사 메뉴를 선보인다. 향긋한 고사리와 차돌박이가 어우러진 알리오 올리오 파스타, 참나물과 바질 페스토의 조화가 인상적인 바질크림 새우 페투치네 파스타, 바질 페스토 소스에 아스파라거스와 아티초크를 곁들인 이탈리안 피자 베르디까지, 봄의 향을 가득 담은 메뉴를 만나볼 수 있다. 또한 참나물과 방풍나물, 세발 나물을 올린 봄나물 전복 비빔밥은 신선한 식재료의 에너지를 그대로 담아내 활력과 영양을 갖춘 식사를 즐기고 싶은 고객들을 위한 웰니스 미식 경험을 선사한다. 기간은 2026년 5월 31일까지.르메르디앙 서울 명동의 로비 라운지 & 바 ‘르미에르’는 서울 도심에서 파리 미식 감성을 느낄 수 있는 페어링 디너, ‘와인 앤 다인’을 선보인다. 총 6코스로 구성된 ‘와인 앤 다인’ 메뉴는 향긋한 봄나물과 이탈리안 블랙 트러플을 곁들인 비프 토나토를 시작으로 관자, 아이올리 토스트가 어우러진 샤프론 해산물 차우더와 포시즌스 샤도네이 페어링 와인이 준비되며, 구운 연어가 세 번째 코스로, 미식의 흐름을 완성해줄 자몽 소르베가 네 번째로 이어지며 입안을 산뜻하게 정리해준다. 이어 프리미엄 채끝등심과 트러플 아란치니가 포시즌스 카베르네 소비뇽 레드 와인 페어링이 더해져 완성도 높은 미식의 정점을 선사한다. 마지막으로 크림 브륄레와 고소한 땅콩버터 앙글레이즈가 어우러진 시나몬 메이플 애플 필러가 달콤한 여운이 깃든 우아한 피날레를 장식한다. 기간은 2026년 5월 31일까지.인스파이어의 시그니처 다이닝 레스토랑에서는 시즌 한정 메뉴를 만날 수 있다. 뷔페 레스토랑 ‘셰프스 키친’은 두릅, 참나물, 냉이 등 향긋한 봄나물과 해산물의 섬세한 조화로 완성한 봄 테마로 고객을 맞이한다. 컨템퍼러리 일식 레스토랑 ‘미나기’는 봄 야채 텐동, 봄나물 솥밥 등 봄 제철 식재료를 활용한 일식 메뉴를 소개한다. 중식 캐주얼 다이닝 ‘홍반’에서는 클래식 딤섬 컬렉션이 돋보이는 홍콩 스타일 얌차를 상시로 경험할 수 있다. 또한 셰프스 키친은 졸업·신학기 프로모션으로 3월 31일까지 성인 디너 1인 이용 시, 졸업생 또는 신입생(증명서류 지참) 1인 무료 혜택을 제공한다. 기간은 2026년 4월 30일까지.양정원 기자 neiro@hankyung.com