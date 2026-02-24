플래그샵 운영사 '워커스하이', 자판기 기반 무인 디저트 팝업 '두바이 스위트 파크' 운영

공간 리테일 전문 브랜드 플래그샵(워커스하이)이 디저트 브랜드 십이에프파티세리(서울페이스트리)와 협업해 자판기 기반 무인 디저트 팝업 'DUBAI SWEET PARK'를 운영한다고 밝혔다. 이번 협업은 도심 한복판에서 디저트 팝업을 경험하는 새로운 리테일 방식을 제안하며, 단순 판매를 넘어 공간 체험형 모델을 선보인다.'DUBAI SWEET PARK'는 2월 9일부터 3월 13일까지 서울 종로구에 위치한 십이에프파티세리 종각CBD점에서 진행된다. 종각 센트로폴리스와 인근 광화문 상권을 중심으로 직장인 유동 인구와 관광객 수요를 동시에 겨냥한 운영 전략을 적용했다.이번 팝업은 자판기 기반의 무인 운영 방식으로 설계됐다. 오프라인 경험 요소는 유지하면서도 구매는 빠르고 간편하게 할 수 있도록 구성해 점심 및 퇴근 시간대의 디저트 수요를 집중 공략한다. 소규모 공간을 활용해 높은 효율을 구현한 초소형 리테일 모델이라는 점에서도 의미가 있다.십이에프파티세리는 파티쉐 기반의 제조 역량을 바탕으로 무인 팝업 환경에서도 제품 품질과 브랜드 무드를 유지할 수 있는 라인업을 제시했다. 양사는 공간 기획 역량과 제품 경쟁력을 결합해 브랜드 간 시너지를 극대화할 수 있는 협업 구조를 구축했다는 설명이다.판매 제품은 전문 파티쉐가 직접 제작한 프리미엄 디저트 라인업으로 구성된다. 대표 메뉴로는 '두쫀쿠'를 비롯해 두바이 휘낭시에, 두바이 소금빵 등이 준비된다. '두바이' 키워드를 활용한 시즌 브랜딩을 바탕으로 프리미엄 간식 수요와 MZ세대 디저트 소비 트렌드를 동시에 반영했다.플래그샵은 이번 프로젝트를 통해 '공간을 연출하고 경험을 설계하는 리테일'에 집중했다. 도심 상권에서 짧은 체류 시간에도 강하게 각인되는 공간 경험을 구현하고, 자연스럽게 SNS 확산으로 이어질 수 있는 구조를 설계했다.플래그샵 관계자는 "광화문·종각처럼 유동 인구가 많은 도심 상권에서는 간편하지만 기억에 남는 리테일 경험이 점점 중요해지고 있다"며 "DUBAI SWEET PARK는 무인 리테일과 프리미엄 디저트를 결합한 새로운 공간 리테일 모델을 검증하는 사례가 될 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com