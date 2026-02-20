신한은행, 재단법인 바보의나눔과 신탁 활용 유산기부 협력 업무협약 체결

이번 협약은 자산승계와 공익기부에 대한 관심이 커지는 가운데, 신탁을 활용한 유산기부 참여 기반을 넓히기 위해 마련됐다. 재단법인 바보의나눔은 순수 민간 모금 및 배분 전문 기관으로 다양한 공익 사업과 유산기부 캠페인을 운영하고 있다.
양 기관은 이번 협약에 따라 ▲유언대용신탁을 활용한 유산기부 설계 지원 ▲바보의나눔 ‘추모 유산기부 캠페인’ 활성화 ▲맞춤형 기부 컨설팅 ▲공동 세미나 및 상담 프로그램 운영 등을 추진한다. 신한은행은 기부 의사가 상담 단계에 머무르지 않고 구체적인 설계와 실행까지 이어질 수 있도록 신탁 기반 금융 솔루션을 제공할 계획이다.
이재규 신한은행 자산관리솔루션그룹장은 “신탁은 고객의 뜻을 안정적으로 실행할 수 있는 제도적 장치다”며 “이번 협약을 통해 자산승계 설계와 공익 가치 실현을 함께 지원하는 역할을 강화하겠다”고 말했다.
김인권 재단법인 바보의나눔 상임이사는 “유산기부는 한 사람의 삶의 철학과 가치가 다음 세대로 이어지는 의미 있는 선택”이라며 “이번 협약을 통해 삶의 마지막 약속이 신탁을 통해 더욱 안전하고 투명하게 실현되도록 돕는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 유산기부가 우리 사회의 건강한 나눔 문화로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
