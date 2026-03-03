[에디터스 노트] 대한민국 신도시 60년의 교훈

대한민국에서 ‘신도시’라는 단어는 단순한 주거 단지 이상의 의미를 갖습니다. 누군가에게는 중산층으로 진입하는 ‘희망의 사다리’였고, 또 누군가에게는 자산 포트폴리오의 ‘핵심 동력’이었습니다. 국가적으로는 주택난과 집값 폭등을 잠재우는 ‘구원투수’ 역할을 했습니다. 1960년대 울산 배후 도시 건설에서 시작해 1기, 2기를 거쳐 3월 본격적인 청약이 시작되는 3기 신도시에 이르기까지, 지난 60년 동안 신도시는 한국 자본주의의 욕망과 성공을 가장 투명하게 투영해 온 거울이었습니다.신도시는 ‘결핍’의 기록이기도 합니다. 1990년대 초반 등장한 1기 신도시(분당·일산·평촌·산본·중동)는 폭발하는 주택 수요를 감당하기 위한 양적 팽창에 치중했습니다. 당시 200만 호 건설이라는 물량 공세는 집값 안정이라는 당면 과제를 해결했지만, 동시에 베드타운이라는 태생적 한계를 안겨주었습니다.이후 등장한 2기 신도시(판교·광교·위례 등)는 그에 대한 반성이었습니다. 단순히 잠만 자는 곳이 아닌, 일터가 공존하는 자족 기능의 시험대였습니다. 특히 판교 테크노밸리의 성공은 신도시의 가치는 아파트가 아니라 일자리의 질이 결정한다는 점을 분명하게 보여주었습니다. 3기 신도시 역시 초연결과 지능형 인프라를 내세우며 도시의 정의를 다시 쓰고 있습니다.정부의 강력한 집값 안정 정책 속에서 신도시가 갖는 의미는 그 어느때보다 엄중합니다. 공급 부족에 대한 시장의 불안을 잠재울 확실한 대안이자, 서울에 집중된 부의 에너지를 수도권 전역으로 분산시키는 거점이기 때문입니다. 특히 2026년 현재, 1기 신도시의 ‘재건축’과 3기 신도시의 ‘건설’이 동시에 추진되는 전무후무한 역사적인 시험대에 서 있습니다.이는 단순히 집을 더 짓는 문제가 아닙니다. 낡은 도시에 새로운 생명력을 불어 넣는 ‘재창조’와 처음부터 미래를 설계하는 ‘창조’가 맞물리며 수도권 전체의 부의 지도를 근본적으로 재편하고 있습니다. 자산가에게 매우 중요한 선택의 순간입니다. 과거의 성공 공식이 확장되는 선을 따라가는 것이었다면, 이제는 압축되는 점을 선점하는 전략이 필요합니다.우리가 직면한 가장 큰 도전은 인구 감소입니다. 인구가 줄어드는데 도시를 계속 짓는 것이 타당하냐는 의문이 제기됩니다. 답은 명확합니다. 인구가 줄어들수록 도시는 더욱 촘촘해져야 합니다. 사방으로 흩어진 인프라를 핵심 거점으로 모으는 ‘콤팩트시티’는 선택이 아니라 생존의 필수 조건입니다. 이제 모든 신도시가 황금알을 낳는 거위가 되던 시대는 끝났습니다.이번 호 커버스토리에서는 이러한 거대한 흐름을 입체적으로 조명합니다. 대한민국 신도시 60년의 역사와 실전 투자 전략, 그리고 인구구조 변화 속에서도 흔들리지 않을 부의 공식을 담았습니다.장승규 한경머니 편집장 skjang@hankyung.com