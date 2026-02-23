클라우드네트웍스, Arize AI와 국내 파트너십 체결…AI 엔지니어링 시장 공략

- AI 에이전트 엔지니어링 플랫폼 'Arize AX' 국내 공급

- LLM 기반 AI 시스템 모니터링·평가·개선 체계 제공

클라우드네트웍스(대표이사 정흥균)가 AI 옵저버빌리티 및 LLM 평가 전문기업 Arize AI와 국내 파트너십을 체결하고, AI 엔지니어링 플랫폼 'Arize AX'를 국내 시장에 공급한다고 밝혔다.Arize AI는 신뢰할 수 있는 AI 구현을 목표로 설립된 미국 실리콘밸리 기업으로, LLM과 AI 에이전트 환경에 특화된 옵저버빌리티 및 평가 플랫폼을 제공한다. 금융·여행·전자상거래 등 글로벌 엔터프라이즈 기업들이 AI 성능 관리와 품질 확보를 위해 Arize AI의 솔루션을 활용하고 있다.Arize AI는 AI 서비스의 옵저버빌리티, 평가, 모니터링 기능을 통합 제공하는 플랫폼이다. 트레이싱 기능을 통해 AI 에이전트의 내부 동작과 호출 흐름을 파악하고, 평가 기능으로 응답 품질·안전성·비용을 검증하며, 실시간 모니터링을 통해 운영 단계의 성능 변화를 관리할 수 있다. OpenTelemetry 기반 아키텍처와 LLM-as-a-Judge 자동 평가 기능을 적용해 복잡한 멀티에이전트 워크플로우에서 발생하는 문제의 원인을 효율적으로 식별할 수 있다. 특히 클라우드뿐 아니라 온프레미스 배포를 지원해 기업의 보안 정책과 인프라 환경에 유연하게 대응할 수 있으며, 이를 통해 AI 시스템의 신뢰성과 운영 안정성을 동시에 확보할 수 있는 점이 차별화 요소로 평가된다.AI 에이전트와 LLM 활용이 확산되고 2026년 1월 AI 기본법이 시행되면서, 국내 기업들은 AI 시스템의 품질 관리, 운영 투명성 등 AI 거버넌스 체계 구축이 중요한 과제로 떠올랐다. Arize AX는 옵저버빌리티, 평가, 가드레일 기능을 통해 기업들이 AI 운영 리스크를 체계적으로 관리하고 규제 요구사항에 대응할 수 있도록 지원한다.클라우드네트웍스 정흥균 대표는 "AI가 실험 단계를 넘어 실제 비즈니스 환경에 적용되면서, AI를 어떻게 관측하고 평가하며 개선할 것인지가 기업들이 직면한 핵심 과제로 떠오르고 있다"며 "Arize AI와의 파트너십을 통해 고객사들이 AI 시스템을 안전하고 효율적으로 운영하고, AI 기본법 시행에 따른 거버넌스 요구에도 선제적으로 대응할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.이승민 Arize AI APAC 총괄은 "클라우드네트웍스는 오랜 기간 국내 엔터프라이즈 시장에서 폭넓은 솔루션 공급 경험을 쌓아 온 신뢰할 수 있는 파트너"라며 "이번 파트너십을 통해 국내 기업들의 AI 에이전트 도입과 운영 전 과정을 함께 지원하고, AI 시스템의 품질과 신뢰성을 확보하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.한편, 클라우드네트웍스는 이번 Arize AI 파트너십을 통해 AI 성능 관측·평가라는 핵심 축을 확보하고, AI 시스템의 개발·운영·개선 전 과정을 지원하는 AI 통합 거버넌스 사업을 본격화한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com