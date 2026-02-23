소니코리아, 차세대 플래그십 무선 이어폰 ‘WF-1000XM6’ 국내 상륙…

소니코리아가 전작을 뛰어넘는 압도적인 성능으로 무장한 6세대 플래그십 무선 노이즈 캔슬링 이어폰 ‘WF-1000XM6’를 국내에 정식 출시하며 무선 이어폰 시장의 세대교체를 예고했다.'WF-1000XM6'는 오랜 시간 사랑받아온 1000X 시리즈 이어폰의 기술적 정수를 집약한 모델로, 노이즈 캔슬링의 정밀도부터 사운드 퀄리티, 착용감, 통화 품질, 디자인 등 모든 면에서 혁신적인 진화를 이뤄냈다.먼저, 가장 큰 특징은 전작 대비 무려 25% 향상된 노이즈 캔슬링 성능이다. 최신 HD 노이즈 캔슬링 프로세서 ‘QN3e’와 통합 프로세서 ‘V2’가 유기적으로 작동하며, 이어버드당 탑재된 4개의 마이크가 주변 소음을 실시간으로 분석한다. 특히 일상 소음이 집중된 중·고주파 영역의 차단 성능을 대폭 개선해, 카페나 대중교통 등 소음이 심한 환경에서도 사용자에게 오롯이 음악에만 집중할 수 있는 환경을 제공한다. 또한, 사용자의 귀 형태와 착용 상태를 감지해 미세한 틈으로 유입되는 소음까지 자동으로 보정하는 스마트한 최적화 기능도 갖췄다.음질 면에서도 비약적인 발전을 이뤘다. 새롭게 설계된 8.4mm 드라이버 유닛은 저음을 담당하는 부드러운 엣지와 고음을 담당하는 견고한 돔 구조를 결합해 왜곡 없는 선명한 사운드를 들려준다. 여기에 32비트 정밀 신호 처리를 지원해 해상도를 높였으며, LDAC과 DSEE 익스트림(Extreme) 등 소니의 독보적인 사운드 기술이 모두 탑재됐다. 특히, 이번 모델은 랜디 메릴, 크리스 게링거 등 세계적인 그래미 수상 엔지니어들과의 협업을 통해 스튜디오 원음의 깊이를 그대로 재현해냈다.통화 품질 역시 소니 역대 무선 이어폰 중 최고 수준을 자랑한다. 고감도 마이크와 골전도 센서, 그리고 AI 빔포밍 노이즈 감소 알고리즘이 결합되어 시끄러운 거리에서도 사용자의 목소리만 또렷하게 전달한다.디자인은 인체공학적 설계를 바탕으로 전작보다 약 11% 슬림해져 장시간 착용에도 부담이 없다. 새롭게 도입된 통풍 구조는 내부 공기 흐름을 최적화해 발소리나 저작 시 발생하는 진동 소음을 줄여주는 세심함까지 더했다. 색상은 블랙, 플래티넘 실버 총 2가지 컬러로 출시된다.사용자 편의 기능도 한층 스마트해졌다. 최신 구글 제미나이를 지원해 음성만으로 메시지 확인이나 일정 등록이 가능하며, 제미나이 라이브를 통해 자연스러운 대화형 비서 서비스도 경험할 수 있다. 배터리는 한 번 충전으로 최대 8시간 연속 재생이 가능하며, 충전 케이스를 사용할 경우 최대 24시간까지 끊김 없이 음악을 즐길 수 있다. 소니의 친환경 비전인 '로드 투 제로(Road to Zero)'에 따라 제품의 25%를 재활용 플라스틱으로 제작하고 플라스틱 제로 패키지를 적용한 점도 눈에 뛴다. 소니코리아 관계자는 “WF-1000XM6는 기술적 한계를 다시 한번 뛰어넘은 제품으로, 소비자들에게 차원이 다른 몰입감과 편안함을 선사할 것”이라고 밝혔다양정원 기자 neiro@hankyung.com