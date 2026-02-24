법무법인 원, 대규모 집단소송용 AI 플랫폼 개발…쿠팡 개인정보 유출 소송에 첫 적용

법무법인 원이 대규모 집단소송을 효율적으로 처리하기 위한 인공지능(AI) 기반 소송 플랫폼을 개발했다고 24일 밝혔다. 이 플랫폼은 최근 발생한 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 집단소송에 처음 적용된다.법무법인 원은 리걸테크 기업 A2D2와 함께 집단소송 전용 AI 플랫폼을 공동 개발했다고 밝혔다. 해당 시스템은 수백 명 이상이 참여하는 대규모 사건을 보다 체계적으로 관리하기 위해 설계됐으며, 소송 참가자가 입력한 정보를 AI가 자동으로 소송 자료 형태로 구조화하고 분류하는 기능을 갖췄다. 이를 통해 변호사와 실무진의 반복 업무를 줄이고, 사건 전략 수립과 책임 구조 분석에 보다 집중할 수 있도록 한다는 설명이다.플랫폼 도입으로 소송 참가자들의 절차도 간소화될 전망이다. 온라인을 통한 간편 접수, 입력 정보 오류 최소화, 진행 상황의 단계별 확인 등이 가능해져 참여자 편의성이 개선될 것으로 법무법인 원은 기대하고 있다.이번 시스템은 당초 쿠팡 사태 이후 법인 내부 임직원의 권리 구제 업무 효율화를 위해 개발됐지만, 대규모 사건에서 고객 불편을 줄일 필요성이 커지면서 대외 서비스로 확대 적용하게 됐다.이번 소송을 맡고 있는 박창환 변호사는 “대형 집단소송의 핵심은 정확한 데이터 관리와 투명한 절차”라며 “플랫폼을 통해 자료 누락이나 중복, 기재 오류를 줄이고, 사건 진행 상황을 보다 신속하게 공유할 수 있을 것”이라고 말했다.해당 플랫폼이 처음 적용되는 사건은 최근 쿠팡에서 발생한 대규모 개인정보 유출 사고 관련 집단소송이다. 법무법인 원은 현재 참여자 모집을 진행 중이며, 소송 참가자들은 전용 접수 페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.