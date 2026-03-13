COLOR YOUR STEP

이달 에디터가 추천하는 단 하나의 아이템, 컬러풀의 적정선을 지킨 로퍼.

부드러운 캐멀 컬러 로퍼봄과 어울리는 녹색과 하늘색 로퍼 모두패션에 의욕을 보이는 남성에게 종종 ‘컬러’를 활용하라고 조언한다. 특히 요즘처럼 가벼운 계절에는 이왕이면 옷보다는 아이템으로 포인트를 주라고 말한다. 개나리색 셔츠를 입는 것보다 같은 색상의 신발을 신는 것이 훨씬 안전한 방법이라서다. 그중에서도 컬러풀한 로퍼는 봄부터 여름까지 꾸준히 신을 수 있어 유용하다. 그렇다고 ‘컬러풀’이라는 단어에 꽂혀 무조건 알록달록한 색을 고르지는 말 것. 적당히 색감이 있으면서 세련된 색을 고려 대상으로 삼아야 언제든 신을 수 있다. 스타일링은 단순할수록 좋다. 밑단을 돌돌 만 치노 팬츠나 무릎 정도 길이의 반바지와 매치하면 충분하다. 참고로, 이탈리아 남성들은 봄이면 슈트에도 이런 신발을 신는다. 물론 양말은 신지 않는다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com송태찬