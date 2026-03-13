2024년 7월 첫 출범 이후 브랜드 가치 회복에 집중해온 마세라티 코리아가 유의미한 성장세를 기록하며 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다. ‘이탈리안 럭셔리’를 바탕으로 우아한 일상을 지향하는 마세라티의 저력에 대해 한국 시장을 책임지는 다카유키 기무라 총괄과 이야기를 나눴다.

마세라티코리아 사진 제공

마세라티코리아 사진 제공

“사실 한국에 처음 부임했을 당시에는 회복 국면에 접어들기까지 꽤 긴 시간이 필요할 것으로 봤다. 다행히 1년여 만에 의미 있는 수치를 마주하게 되어 기쁘게 생각한다. 우리의 방향성이 처음부터 명확했기에 가능한 일이었다고 본다.”“브랜드 이미지와 품질, 그리고 잔존 가치라는 세 가지 키워드에 집중했다. 한국 고객은 마세라티라는 이름 자체는 알고 있었지만, 프리미엄 이미지가 다소 흐릿해진 상태였다. 이를 바로잡기 위해 마세라티만의 특별한 포지셔닝, 즉 ‘그란투리스모(GT)’를 필두로 한 이탈리안 럭셔리 이미지를 부각하는 데 초점을 맞췄다. 품질 관리 측면에서는 한국형 사전 출고 점검(PDI) 시스템을 도입했고, 잔존 가치를 높이기 위해 인증 중고차(CPO) 사업도 확대할 계획이다.”“과거에는 판매 볼륨을 다소 공격적으로 가져간 측면이 있다. 마세라티 같은 럭셔리 브랜드는 언제나 수요가 공급보다 약간 높은 상태를 유지해야 한다. 하지만 차량 판매에 집중하면서 희소성이 약화됐고, 브랜드 가치 역시 영향을 받을 수밖에 없었다. 구조적 문제도 있었다. 딜러사 체제에서는 환율 리스크를 수입사가 부담했기에 차량 가격이 상대적으로 높게 형성됐다. 마세라티 코리아 출범 이후에는 본사가 그 리스크를 직접 부담하고 있다.”“우리가 반드시 개선해야 할 핵심 과제 중 하나다. 과거에는 부품 가격이 다소 높게 책정되면서 고객들이 공식 서비스 센터를 이탈하는 경우가 많았다. 브랜드 충성도는 결국 신뢰할 수 있는 서비스를 얼마나 합리적으로 제공하느냐에 달려 있다. 그런 관점에서 지난해 도입한 ‘5년 연장 보증 프로그램’은 의미가 크다. 신차를 구매한 고객들이 5년 동안 비용 부담 없이 공식 서비스 센터에서 정비와 수리를 받을 수 있도록 한 것이다. 그 과정에서 쌓인 신뢰가 보증기간 이후에도 지속되는 선순환 구조를 만들고자 한다.”“전략적으로 매우 중요한 시장이다. 럭셔리 자동차 시장 기준으로 한국은 상위 5위권에 속한다. 이 시장에서 브랜드의 존재감을 확실히 구축하는 것은 본사 차원에서도 중요한 과제다.”“공통점을 찾기 어려울 정도로 완전히 다른 시장이다. 시장의 성격은 물론 고객층도 전혀 다르다. 한국이 훨씬 역동적인 시장이라고 할 수 있다. 일본의 주요 고객층이 평균 50대 중반인 데 반해 한국은 40대 중반으로 훨씬 젊다. 또 일본은 여성 고객이 10% 미만이지만, 한국은 전체의 약 3분의 1이 여성이다.”“흥미로운 현상이라고 생각한다. 고객들의 라이프스타일을 보면 의류나 가방 등 일상 전반에서는 이탈리아나 프랑스의 럭셔리를 소비하면서, 자동차는 유독 독일 브랜드를 선택한다. 우리에게 주어진 가장 큰 과제다. 다만 한국 시장은 특정 브랜드에 대한 충성도가 절대적으로 높은 편이 아니다. 늘 새로운 것을 찾고 변화에도 민감하다. 우리가 브랜드 이미지를 높이고 제품과 서비스에서 신뢰를 쌓아간다면, 마세라티가 지닌 이탈리안 럭셔리 자동차의 ‘가치’를 알아봐줄 날이 올 것으로 확신한다.”“유럽의 수많은 명품 중에서도 이탈리안 럭셔리는 결이 조금 다르다. 이탈리아 특유의 찬란한 햇살과 직관적인 미적 감각에서 비롯된 열정, 자신감, 그리고 특유의 유쾌함 등이 녹아 있다. 본사에서는 이를 ‘알레그리아(allegria)’, 즉 ‘기쁨’이라 부른다. 특별한 날만을 위한 사치가 아니라 일상의 모든 순간을 우아하고 격조 있게 만드는 것이 우리의 지향점이다. 평일 출퇴근부터 주말의 장거리 여행까지 두루 아우르는 ‘그란투리스모’를 내세우는 이유이기도 하다.”“이탈리안 럭셔리의 정체성을 보다 선명하게 전달하기 위한 시도다. 지난해 협업한 와인 하우스 ‘안티노리’와 시계 브랜드 ‘파네라이’가 좋은 예다. 우리가 손을 잡는 브랜드에는 이탈리아 출신이라는 공통점 외에도 ‘전통 위에서 일궈낸 혁신’이라는 동일한 키워드가 존재한다. 이런 브랜드들과의 협업은 마세라티에도 중요한 가치이자 자부심이다. 앞으로도 이러한 활동을 통해 브랜드 가치를 확장하고, 고객에게 새로운 경험을 제공하고자 한다.”“지난해 안티노리와 진행한 협업에 대한 반응이 상당히 좋았다. 전 세계에 단 한 대뿐인 ‘그란카브리오 티냐넬로’ 에디션을 선보였는데, 캘리포니아 자선 경매를 통해 판매됐다. 올해는 이 성공적인 파트너십을 다시 한번 이어갈 계획이다. 이번에는 ‘그레칼레’를 기반으로 한 조금 더 대중적인 모델을 준비 중이며, 한국에도 선보일 예정이다.”“현재 자동차업계 전반이 혼란스러운 국면에 봉착했다. 대표적 사례가 100% 전동화 선언이다. 소비자가 아직 그 변화를 온전히 받아들일 준비가 되지 않았다고 본다. 결과적으로 시장의 목소리를 충분히 경청하지 못한 선택이었다. 자동차는 소비자가 구매하는 제품 중 고가에 속하는 만큼 보다 겸손한 자세로 고객의 니즈에 귀 기울여야 한다. 2026년이 그 전환점이 되어야 한다고 생각한다.”“마세라티 역시 2030년을 목표로 한 전동화 비전을 발표한 바 있으나, 시장 상황에 따라 지속적으로 업데이트를 하고 있다. 내연기관과 하이브리드, 그리고 전기차 등 세 가지 파워트레인을 국가와 지역별 특성에 맞춰 유연하게 운영하는 것이 가장 현실적인 해법일 것이다.”“마세라티 고유의 감성과 주행 감각을 잃지 않았다는 것이다. 전기차의 편리함을 충분히 느낄 수 있으면서도 마세라티가 선사하는 주행 질감과 밸런스, 그리고 우리의 상징과도 같은 사운드를 그대로 연출했다. 특히 ‘그란투리스모 폴고레’와 ‘그란카브리오 폴고레’는 장거리 주행과 고성능을 동시에 만족시키는 그랜드 투어러의 정체성을 전기차 시대에 맞게 재해석한 모델이다. 현존하는 전기차 중 그랜드 투어러의 철학에 가장 완벽하게 부합하는 모델이라고 확신한다.”“신차 비즈니스만큼 중요한 축이 인증 중고차 비즈니스다. 일본 시장에서는 지난해 인증 중고차 판매가 신차 판매를 넘어설 만큼 빠르게 성장하고 있다. 한국에서는 그동안 딜러사별로 인증 중고차를 운영해왔지만, 앞으로는 글로벌 기준에 부합하는 100% 통합 인증 중고차 체계로 전환할 계획이다. 브랜드의 잔존 가치를 방어하고 고객 신뢰를 높이는 핵심 장치가 될 것이다. 또 네트워크 강화와 로열티 프로그램 등도 정비해나갈 것이다. 아울러 2026년은 마세라티가 모터스포츠에 첫발을 내디딘 지 100주년을 맞는 뜻깊은 해다. 이를 기념해 올해 초 고성능 스포츠카 ‘MC푸라’와 ‘GT2 스트라달레’를 선보였으며, 이와 연계한 다양한 브랜드 활동도 준비 중이다.”“시간이 지나도 변하지 않는 가치와 주행의 즐거움을 지닌 브랜드로 기억되길 바란다. 단순히 성능을 넘어 고객의 일상과 여정에 자연스럽게 함께하는 동반자로 남고 싶다.”이승률 기자 ujh8817@hankyung.com