마세라티의 역사는 곧 그랜드 투어러(GT)의 역사라 해도 과언이 아니다. 100여 년의 시간을 관통해온 이 ‘위대한 여정’은 브랜드의 상징인 모데나 공장에서 ‘그란투리스모’와 ‘그란카브리오’라는 이름으로 여전히 진행형이다.

마세라티코리아 사진 제공

중세 유럽 귀족 청년에게 ‘그랜드 투어’는 필수 관례였다. 구대륙을 횡단하는 기나긴 여정이자 일종의 성장 의식이었다. 당시 그들의 ‘순례길’을 함께하던 마차를 ‘그랜드 투어러’라고 불렀다. 여기서 비롯된 개념이 오늘날 우리가 말하는 GT, 즉 그랜드 투어러로 장거리 주행에 최적화된 고성능 자동차를 뜻한다. 지금은 수많은 자동차에서 이 명칭을 볼 수 있지만, 그 원조는 이탈리아 럭셔리 자동차 브랜드 마세라티였다.제2차 세계대전 직후 유럽에서는 레이싱이 성행했다. 당시 마세라티는 그야말로 독보적 존재였다. 1926년부터 수많은 레이스에서 우승컵을 거머쥐며 모터스포츠계의 최강자로 군림했다. 트랙을 장악하던 마세라티는 1947년 전환점을 맞는다. 첫 일반 도로용 자동차를 내놓으며 새로운 길을 개척한 것이다. 자동차 개발 과정은 지극히 마세라티다웠다. 한마디로 주특기를 살렸다. 이를테면 레이싱카 성능을 밑바탕으로 하되, 서스펜션의 근육을 풀어 승차감을 살렸다. 주 고객층이던 부호들을 만족시키기 위해 실내 공간과 트렁크도 넉넉하게 확보했다. 그렇게 탄생한 모델이 ‘A6 1500’이다. 당시만 해도 엄격하게 구분되던 레이싱카와 공도용 자동차의 경계를 허문 첫 번째 주인공이자 전 세계 자동차업계에 그랜드 투어러라는 개념이 처음 정립된 순간이었다. 이후 마세라티는 아름답고 파워풀한 GT카를 제작하는 데 집중했다. 전설적 ‘명기’로 기록된 ‘3500GT’를 시작으로 ‘세브링’, ‘미스트랄’, ‘기블리’ 등의 모델을 잇달아 선보이며 그랜드 투어러의 대명사로 입지를 다졌다.그랜드 투어러라는 정의는 곧 마세라티의 본질이다. 고급 세단이든, SUV든 다르지 않다. 그중에서도 2007년에 등장한 ‘그란투리스모’는 브랜드의 상징 격인 자동차다. 모델명 자체가 그랜드 투어러를 이탈리아어로 옮긴 그란투리스모다. 특히 2023년 출시한 현행 2세대 모델은 마세라티가 세기를 넘어 정립해온 GT 철학의 결정체라 할 만하다. 두 번째 그란투리스모가 세상 밖으로 나왔을 때, 마세라티는 ‘초심으로의 귀환’이라는 비장한 슬로건을 내세웠다. 여기에는 세 가지 원칙을 새겨뒀다. 균형 잡힌 무게 배분이 만든 스포티한 기술력과 안팎으로 구현된 럭셔리 디자인, 그리고 탑승객 모두가 누리는 안락한 승차감이다. 마세라티의 ‘결의’는 디자인에서도 드러난다. 핵심은 1950~1960년대 마세라티 GT카에서 이어진 ‘코팡고(Cofango)’다. 보닛과 펜더를 단일 구조로 통합한 이 디자인은 외관을 매끈하게 정리하는 동시에 브랜드 정체성을 또렷이 드러낸다.GT카의 중요한 덕목 중 하나는 장거리 여행이다. 오래 달려도 피로가 적어야 한다. 흔히 2도어 쿠페는 불편할 거라고 짐작하지만, 그란투리스모는 성인 남성 네 명이 긴 여정을 떠나기에도 부족함 없는 공간을 확보했다. 여기에 이탈리아 오디오 명가 소너스 파베르(Sonus Faber)가 조율한 카 오디오 시스템이 더해져 장거리 여정의 만족도를 한층 높인다. 하지만 그란투리스모의 진정한 매력은 강력한 성능에서 비롯된다. 마세라티 역사상 가장 강력한 3.0L V6 네튜노 트윈 터보엔진을 탑재하고, 기본 트림은 최고출력 490마력을, ‘트로페오’는 550마력을 뿜어낸다. 트로페오의 최고속도는 무려 320km/h. 정지 상태에서 시속 100km까지 단 3.5초면 충분하다. 슈퍼카와 맞먹는 수치다. 선택지는 여기서 그치지 않는다. 최고출력 778마력의 순수 전기차 ‘폴고레’도 준비되어 있다. 자동차업계 최초의 순수 전기 GT카다. 800V 120Ah의 리튬이온 배터리를 장착하고 1회 충전 시 341km를 달린다. 전기차임에도 마세라티를 상징하는 엔진 사운드는 그대로 이식했다.그란투리스모의 위상은 화려한 수상 경력이 입증한다. 자동차업계에서 ‘명예의 전당’으로 불리는 미국 <카 앤 드라이버(Car and Driver)>의 ‘에디터스 초이스 어워즈’를 2년 연속 수상했다. 국내에서도 예외는 아니어서 올해 한국자동차전문기자협회가 주관한 ‘대한민국 올해의 차’에서 ‘올해의 럭셔리카’ 최정상에 이름을 올렸다.그란투리스모가 탄생하고 정확히 2년 뒤, 마세라티는 ‘낭만’을 추구하는 고객을 위한 오픈톱 모델을 선보였다. ‘그란카브리오’였다. 그란카브리오는 단순한 컨버터블이 아니다. 그란투리스모의 혈통을 잇는 4인승 GT 오픈톱이라는 점에서 상징성이 크다. 특히 2열 좌석까지 온전히 확보해 GT카로서 가치를 충실히 계승했다. 그렇다고 단순히 ‘지붕이 열리는 그란투리스모’인가 하면, 그건 또 아니다. 기술적 근간은 공유하되, 지향점이 다르다. 마세라티가 생각하는 오픈 에어링의 정점이 어디인지, 그리고 고성능 컨버터블이 갖춰야 할 감각을 명확하게 보여준다. 핵심은 역시 성능이다. V6 네튜노 트윈 터보엔진을 탑재하고 최고출력 550마력, 정지 상태에서 시속 100km까지 제로백 3.6초 만에 내달린다(트로페오 모델 기준).패브릭 소재의 소프트톱은 시속 50km 주행 중에도 14초 만에 개폐된다. 컨버터블 특유의 구조적 한계를 극복하기 위해 차체 강성을 치밀하게 보강했다. 덕분에 오픈 에어링 중에도 마세라티 특유의 날카로운 핸들링은 흐트러짐이 없다. 목뒤를 따뜻하게 감싸는 ‘넥 워머’ 기능은 계절의 경계를 허문다. 한국에서는 트로페오와 폴고레 등 두 가지 트림으로 선보인다. 그중 800V 아키텍처를 기반으로 한 ‘그란카브리오 폴고레’는 럭셔리 세그먼트 최초의 순수 전기 컨버터블 모델이다. 현존하는 가장 빠른 전기 컨버터블로, 자동차 역사에 한 획을 그은 모델이라는 평가를 받는다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com