와인잔 위에 피어난 봄

봄의 미각을 깨우는 봄나물 요리 한 상, 그와 깔끔하게 잘 어울리는 와인.

서양에서 샐러드를 먹을 때 가벼운 화이트 와인을 곁들이듯, 봄나물무침에도 화이트 와인이 가장 잘 어울린다. 특히 독일 모젤 지방의 리슬링은 야생화의 향긋함을 지녀 봄나물과 즐기기에 딱 맞는 와인이다. 리슬링에는 여러 종류의 와인이 있지만, 그중 ‘카비넷’은 맛이 튀지 않는 데다 가벼운 단맛이 겨우내 잃었던 입맛을 깨운다. ‘셀바흐 오스터 리슬링 카비넷’은 프레시한 스타일로 양념이 강한 우리 음식과도 잘 어울리는 와인. 과일 풍미와 상쾌한 산도가 매콤한 봄동 겉절이와 조화롭게 어우러진다.‘카사 로호 엘 고르도 델 시르코’는 기승전결이 훌륭한 와인이다. 균형 잡힌 산미와 풋풋한 풀 향, 살구와 감귤 등의 과일 향이 봄과 아주 잘 어울린다. 봄나물과도 조화로운데 봄나물 중 으뜸으로 친다는 달래, 그 가운데에서도 달래 된장국과의 궁합을 추천한다. 달래는 된장국을 끓일 때 넣으면 맛과 향을 고스란히 즐길 수 있다. 여기에 이 와인을 곁들이면 특유의 풀 향이 된장국의 구수한 맛과 제법 조화를 이루고, 상큼한 산도는 달래의 알싸한 향을 완화한다. 다만 국을 끓일 때 약간 심심한 듯 간을 약하게 해야 달래 맛도 즐기면서 와인을 음미하기 좋다.새싹은 재료를 데치거나 볶지 않고 바로 사용하기에 특유의 향과 아삭한 질감이 그대로 살아 있다. 향이 다소 강한 새싹 비빔밥에는 소비뇽 블랑 품종의 와인을 추천한다. 뉴질랜드 대표 소비뇽 블랑 와인인 ‘클라우디베이 테코코’는 살아 있는 산미와 시트러스 계열의 과일 향, 그리고 오크 숙성에서 비롯한 바닐라와 고소한 브리오슈 향이 비빔밥처럼 조화를 이룬 와인. 신선한 새싹 풍미를 살려주는 동시에 고추장의 매운맛을 중화하는데, 특히 생동감 넘치는 산미가 비빔밥의 복합적인 맛과 완벽한 균형을 이룬다.봄과 잘 어울리는 와인으로 로제 와인을 빼놓을 수 없다. 잔에 담긴 은은하고 투명한 핑크빛은 연분홍 철쭉만큼이나 봄을 떠올리게 한다. 프랑스 남부 프로방스 출신의 ‘메종 넘버나인 로제’는 딸기와 복숭아, 파인애플 등의 과일 향이 꽃향기와 함께 피어오르는 와인. 가벼운 질감과 함께 미네랄이 느껴지는데, 냉이 특유의 은은한 단맛을 한층 살려줄 뿐 아니라 씁쓸한 뒷맛을 개운하게 잡아준다. 깔끔하고 드라이한 피니시는 오일 파스타 특유의 기름기를 청명하게 씻어낸다.일반적으로 봄나물은 레드 와인보다 화이트 와인과 궁합이 좋다. 그래도 레드 와인을 포기할 수 없다면, 부드러운 타입의 피노 누아가 적절한 선택이다. 묵직하고 강한 레드 와인은 봄나물 본연의 풍미를 압도하기 때문. 프랑스 부르고뉴 출신의 ‘루이라뚜르 제브리 샹베르땡’이라면 훌륭하다. 체리 같은 섬세한 붉은 과일 향이 봄나물의 푸릇함과 멋진 조화를 이룬다. 특히 미나리 수육과 함께하면 은은한 타닌이 돼지고기 육질을 부드럽게 할 뿐 아니라 둥글둥글하고 우아한 산미가 미나리의 쌉싸름한 향미를 한층 돋운다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com박원태